TYLKO U NAS. Trzeszczy w Polsce 2050. Wiśniewska: To był sezonowy projekt. "Platforma i PSL potrzebowały koalicjanta"

  • Polityka
  • opublikowano:
Jadwiga Wiśniewska, europoseł PiS, komentuje gorącą sytuację w Polsce 2050 / autor: Telewizja wPolsce24
Polska 2050 to był sezonowy projekt. Przypomina nam się historia Nowoczesnej. Patrząc na to, co dzieje się z tzw. Trzecią Drogą, to była taka zwykła ustawka. PO i PSL potrzebowały koalicjanta, więc stworzono taki twór, który jest obecnie wchłaniany przez Koalicję Obywatelską” - powiedziała na antenie telewizji wPolsce24 Jadwiga Wiśniewska, eurodeputowana PiS.

CZYTAJ WIĘCEJ: Jest pierwsze odejście z Polski 2050! Partię opuszcza posłanka Cwalina-Śliwowska. „Myślę, że nie będzie pierwszą rezygnacją tego typu”

Cwalina-Śliwowska przejdzie do PO?

Jadwiga Wiśniewska zwróciła uwagę na fakt, że prawdopodobnie posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska, która właśnie poinformowała o odejściu z partii Polska 2050, „będzie jedną z pierwszych, która samodzielnie niby podejmie decyzję i przejdzie do Platformy Obywatelskiej”.…

