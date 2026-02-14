„Polska 2050 to był sezonowy projekt. Przypomina nam się historia Nowoczesnej. Patrząc na to, co dzieje się z tzw. Trzecią Drogą, to była taka zwykła ustawka. PO i PSL potrzebowały koalicjanta, więc stworzono taki twór, który jest obecnie wchłaniany przez Koalicję Obywatelską” - powiedziała na antenie telewizji wPolsce24 Jadwiga Wiśniewska, eurodeputowana PiS.
CZYTAJ WIĘCEJ: Jest pierwsze odejście z Polski 2050! Partię opuszcza posłanka Cwalina-Śliwowska. „Myślę, że nie będzie pierwszą rezygnacją tego typu”
Cwalina-Śliwowska przejdzie do PO?
Jadwiga Wiśniewska zwróciła uwagę na fakt, że prawdopodobnie posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska, która właśnie poinformowała o odejściu z partii Polska 2050, „będzie jedną z pierwszych, która samodzielnie niby podejmie decyzję i przejdzie do Platformy Obywatelskiej”.…
