Eurokraci otwierają oczy ws. ETS? Kanclerz Merz mówi o zmianach. Sasin: "Nawet jego twórcy dostrzegają destrukcyjne skutki"

Kanclerz Niemiec / autor: PAP/EPA
Kanclerz Niemiec / autor: PAP/EPA

Czas na wyjście Polski z ETS. To absolutna gospodarcza konieczność. Europejski System Handlu Emisjami (ETS) stał się jedną z głównych przyczyn wzrostu cen energii i ogrzewania w Polsce. Koszty uprawnień do emisji CO₂, które muszą kupować elektrownie i zakłady przemysłowe, przekładają się bezpośrednio na rachunki za prąd i ciepło dla rodzin, firm i samorządów. Każdego roku z Polski odpływają dziesiątki miliardów złotych właśnie z powodu tego mechanizmu” - napisał Jacek Sasin, były wicepremier, były minister aktywów państwowych we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zasugerował zmiany w systemie ETS podczas Europejskiego Szczytu Przemysłowego w Antwerpii.

Musimy być bardzo otwarci na zmianę instrumentów, jeśli obecne rozwiązania nie przynoszą oczekiwanych efektów. Potrzebujemy więcej marchewek, a nie tylko coraz ostrzejszego bata

— mówił.

Jeśli więc nie da się tego osiągnąć, jeśli nie jest to właściwe narzędzie, powinniśmy być otwarci na zmiany

— dodał.

Podobne głosy zaczynają płynąć także z ust innych unijnych liderów.

Czas na wyjście Polski z ETS”

Na słowa te zareagował we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych Jacek Sasin, były wicepremier, były minister aktywów państwowych.

— wskazał.

System ETS został narzucony całej Unii, choć pierwotne procedowanie i jego zakres budziły wątpliwości prawne - polski Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność ETS z Konstytucją RP, wskazując, że kompetencje do jego ustanowienia nie były przekazane jednoznacznie i zgodnie z traktatami. Mimo tych zastrzeżeń przez wiele lat mówiło się o „bezalternatywności” i grożono Polsce, aż do wyrzucenia z UE, gdy krytykowano system. Orzeczeniem TSUE z 2018r. pozbawiono też nas szansy na zawieszenie niewłaściwie ustanowionego systemu

— zaznaczył.

ETS w praktyce działa tak, jakby był stworzony pod energetyczny model Niemiec, a Polska i inne kraje regionu płacą za to europejskie zobowiązania najwyższą cenę. To właśnie niemiecka kanclerz już publicznie przyznaje, że ten system był błędem strategicznym i trzeba go zmieniać, co pokazuje, że nawet jego twórcy dostrzegają destrukcyjne skutki

— podkreślił Jacek Sasin.

Brak odwagi rządu Tuska (który za poprzednich rządów PO-PSL godził się na rozszerzenie systemu i poddanie go giełdowym spekulacjom finansowym) do podjęcia decyzji o wyjściu z ETS kosztuje Polaków realne pieniądze - w postaci wyższych rachunków za energię, niższej konkurencyjności przemysłu i ucieczki inwestycji. Polska musi postawić na bezpieczną, suwerenną politykę energetyczną, która nie będzie zakopywać naszych firm i rodzin pod ciężarem sztucznie narzuconych kosztów

— napisał.

Wyjście z ETS to realna ulga dla kieszeni Polaków już od pierwszego miesiąca po tej potrzebnej i coraz pilniejszej decyzji

— zauważył.

Nie ma czasu do stracenia”

Głos zabrał także poseł Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Każdego roku z Polski odpływa kilkadziesiąt miliardów złotych w kosztach unijnego systemu ETS. To od lat fundamentalnie wpływa na ceny prądu i ciepła. Niemcy stworzyli ten system pod swój program energetyczny, narzucili go BEZPRAWNIE całej UE, a teraz kanclerz Merz ogłasza, że pracują nad wycofaniem się z tego systemu. W podobnym tonie wypowiadała się ostatnio Ursula von der Leyen

— zaznaczył.

Od lat wiele środowisk, w tym Solidarność, apeluje, aby Polska wyszła z systemu ETS. Walkę podjęto również na polu prawnym, ponieważ ten system został zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego wnioskiem, którego przygotowaniem kierował min. Ziobro. TK w czerwcu ubiegłego roku orzekł, że UE przekroczyła swoje kompetencje, finalnie kształtując system ETS w 2015 roku większością kwalifikowaną, a nie jak wynika z traktatów drogą jednomyślności (co wyznaczało zakres zgody Polski w przekazaniu kompetencji UE do zajmowania się tą tematyką)

— napisał.

Nie ma czasu do stracenia, kolejne dziesiątki miliardów z ETS wypływają poza nasz kraj, chyba każdy do widzi, oglądając nowe, horrendalne rachunki za prąd. Co więcej, USA właśnie ogłosiły wycofanie się z analogicznych jak w UE mechanizmów defaworyzowania konwencjonalnych źródeł energii

— wskazał.

Adrian Siwek/X

