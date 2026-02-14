Posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska poinformowała o odejściu z partii Polska 2050! „Uchwała, która została przegłosowana jednym głosem, która betonuje organy partii, a przede wszystkim prezydium klubu parlamentarnego Polska 2050, wydaje się być możliwa do nazwania ‘uchwałą kagańcową’” - powiedziała na konferencji prasowej.
„Nie widzę siebie dalej w partii”
Cwalina-Śliwowska powiedziała, że odchodzi z Polski 2050, ale pozostaje w klubie parlamentarnym ugrupowania. Decyzję ogłosiła po dzisiejszych obradach Rady Krajowej partii i podjętej uchwale zobowiązującej jej członków, by do Zjazdu Krajowego zaprzestali eskalacji napięć.
Na spotkaniu z dziennikarzami posłanka powiedziała, że według niej nie do końca jest przejrzyste, w jaki sposób została zwołana Rada Krajowa i czy została zwołana zgodnie z regulaminem.
Uchwała, która została przegłosowana jednym głosem, która niejako betonuje organy partii, a przede wszystkim Prezydium Klubu Parlamentarnego Polska 2050 wydaje się być uchwałą kagańcową. Zamyka ona usta parlamentarzystom, którzy mają inne zdanie, którzy zgodnie z regulaminem chcieliby obradować, którzy chcieliby, aby klub parlamentarny dział, obradował i procedował swoje sprawy, co do których zobowiązał się przed wyborcami w Sejmie
— wskazała Żaneta Cwalina-Śliwowska.
Uchwała, która została podjęta, nie pozwala na zmiany stanowisk w partii. Wobec tego, że do moich kolegów i koleżanek nie trafiały merytoryczne argumenty z tym związane, postanowiłam wystąpić z partii Polska 2050 Szymona Hołowni, złożyć członkostwo, ale jednocześnie nie występować z Klubu Parlamentarnego. Brak chęci porozumienia sprawia, że nie widzę siebie dalej w partii, która szła do polityki z zamiarem zamiany starej polityki na nową politykę i z zupełnie innymi standardami. Zamiast pluralizmu, mamy teraz pojednaną jednolitość. Nie ma przestrzeni na dialog, który jest iluzoryczny. W konsekwencji tego dialogu nie ma, jest wręcz, można powiedzieć, wojna. Myślę, że moja rezygnacja nie będzie pierwszą rezygnacją tego typu. W poniedziałek złożę taką rezygnację pisemnie w biurze klubu. Mam nadzieję, że to będzie też jakiś pretekst do opamiętania się
— powiedziała.
Kłopotliwa uchwała
Źródła zbliżone do zarządu partii przekazały, że obradująca dzisiaj Rada Krajowa Polski 2050 poparła uchwałę „w sprawie funkcjonowania partii Polska 2050 oraz podmiotów ją reprezentujących do czasu Zjazdu Krajowego” i domaga się w niej od członków powstrzymania się od zmian formalnych w podmiotach reprezentujących partię.
W dokumencie zadeklarowano, że takie działania podjęte są po wsłuchaniu się w głos członków i sympatyków partii „tych cichych bohaterów, których tytaniczny wysiłek i codzienna praca stały się fundamentem naszej obecności w parlamencie oraz rządzie oraz zmian formalnych”.
Zgodnie z deklaracją uchwałę podjęto „przedkładając merytoryczne działania nad podziały, w dążeniu do wygaszenia sporów i umocnienia współpracy, która od początku była naszą największą siłą” i „szanując i uznając demokratyczny wynik wyborów wyrażony niemal stuprocentową frekwencją, która jest dowodem najwyższej odpowiedzialności za nasze ugrupowanie i Polskę”
