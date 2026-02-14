„Naprawdę chcesz iść tą samą drogą? Bo to oznacza, że będziesz karmić Węgrów tymi samymi pięknymi bajkami, ale chodzi tylko o robienie tego, co nakazuje Bruksela” - napisał były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zwracając się do Petera Magyara na portalu X, odnosząc się do spotkania pomiędzy liderem węgierskiej opozycji a Donaldem Tuskiem podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.
Podczas wczorajszej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa doszło do spotkania pomiędzy liderem węgierskiej opozycji Peterem Magyarem a Donaldem Tuskiem. Tematem rozmów był pokój w wojnie na Ukrainie. Poruszona została również kwestia wyborów parlamentarnych na Węgrzech.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Skandal z udziałem lidera węgierskiej opozycji! Péter Magyar przyznał się do obecności na imprezie, na której były narkotyki
Uzgodniliśmy, że bezpośrednio po zmianie rządu odbudujemy stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne między Węgrami a Polską
— napisał Magyar na portalu X.
Niech żyje tysiącletnia polsko-węgierska przyjaźń!
— dodał lider TISZy.
CZYTAJ TAKŻE: Skandal na Węgrzech przed wyborami. Może wypłynąć sekstaśma lidera opozycji. Już pojawiło nowe nazwisko w wyścigu
„Powiedziałeś Węgrom całą prawdę?”
Do sprawy odniósł się były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który otrzymał na Węgrzech azyl polityczny. Zadał liderowi TISZy serię fundamentalnych pytań.
Piotrze, powiedziałeś Węgrom całą prawdę? Czy powiedziałeś im, że dzisiaj – dzięki polityce Viktora Orbána – ceny energii na Węgrzech są trzykrotnie niższe niż w Polsce za czasów Tuska? Czy opisałeś jak naprawdę wygląda Polska po dwóch latach jego rządów? Że przed wyborami obiecał niższe ceny energii – a teraz eksplodują? Że przysiągł, że podatki natychmiast spadną – a teraz je podnosi? Że polscy przedsiębiorcy toną w fali bankructw?Że za czasów Tuska bezrobocie wśród młodych w Polsce rośnie niemal najszybciej w Europie? Czy powiedziałeś im, jak bardzo rozczarowani są dziś ci, którzy uwierzyli w jego obietnice wyborcze?
— skomentował Ziobro na portalu X.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Lider węgierskiej opozycji zapowiada „polski” scenariusz? Péter Magyar już ogłasza plany po ewentualnym przejęciu władzy
Były minister sprawiedliwości zaznaczył, że działania PR-owe to jedno, a rzeczywistość okazuje się brutalna i cierpią przez to obywatele.
Ponieważ łatwo jest latać po Europie, spotykać się ze znajomymi z Europejskiej Partii Ludowej, uśmiechać się idealnie do kamer i chłonąć brawa. O wiele trudniej jest później spojrzeć własnym ludziom w oczy –, gdy rachunki gwałtownie rosną, podatki rosną, a wszystkie te błyszczące obietnice okazują się niczym innym jak pustymi hasłami
— stwierdził polityk.
Naprawdę chcesz iść tą samą drogą? Bo to oznacza, że będziesz karmić Węgrów tymi samymi pięknymi bajkami, ale chodzi tylko o robienie tego, co nakazuje Bruksela
— napisał Ziobro.
CZYTAJ TAKŻE: Ziobro odpowiada liderowi węgierskiej opozycji: Jesteśmy celem przestępczych działań dyktatury Tuska. Nie popełniliśmy przestępstwa
Wybory na Węgrzech
Peter Magyar jest liderem opozycyjnej partii TISZA, która będzie rywalizowała w kwietniowych wyborach z obecnie rządzącym Fideszem Viktora Orbana.
xyz/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753166-spotkanie-magyar-tusk-ziobro-powiedziales-wegrom-cala-prawde
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.