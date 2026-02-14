KOMENTARZE

W Sejmie z innymi dyplomatami, aby okazać wsparcie dla Katarzyny Kotuli i projektu ustawy o ‘statusie osób najbliższych’” - napisał na portalu X ambasador Niemiec Miguel Berger. To kolejna ingerencja niemieckiego dyplomaty w polską politykę i - co ciekawe - kolejny raz po stronie jednej konkretnej opcji.

Jeszcze niedawno politycy koalicji 13 grudnia odmieniali słowo „suwerenność” przez wszystkie przypadki, natomiast premier Donald Tusk, w kontekście Rady Pokoju, grzmiał, że Polska nie będzie niczyim wasalem. Wszystko w związku ze sporem między marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym a ambasadorem USA Tomem Rosem.

O zamiłowaniu do suwerenności koalicja zapomniała jednak równie szybko, jak o resecie z Rosją z czasów pierwszego Tuska. A wszystko dlatego, że na sali obrad Sejmu pojawił się… ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger.

Godność i bezpieczeństwo, pewność prawna dla obywateli w związkach jednopłciowych. W Sejmie z innymi dyplomatami, aby okazać wsparcie dla Katarzyny Kotuli i projektu ustawy o „statusie osób najbliższych”

— napisał na portalu X.

Wsparcie dla projektu ustawy”? Bardzo ciekawe.

Temu panu się coś pomyliło”

Wpis Bergera wywołał falę komentarzy.

Ambasador RFN p. Berger unieważnił wszelkie pretensje do ambasadora USA p. Rose

— napisał publicysta Piotr Gursztyn.

Nie jest Pan ani obywatelem polskim, ani nadzorcą Polski. Już same te dwie okoliczności wyjaśniają Pana obecność w tym kontekście.

— skomentowała dziennikarka Dominika Cosić.

Temu panu się coś mocno pomyliło. Bardzo. Niedopuszczalne. Tak jak nie jesteśmy stanem, tak nie jesteśmy też landem. Nie mówiąc o tym, że w ten sposób nie pomaga sprawie, na której mu zależy, ale to jest marginalne wobec ingerowanie w polską politykę, proces ustawodawczy itd.

— napisała publicystka Estera Flieger.

Pamiętam, jak jeszcze kilka dni temu oburzano się na „ingerencję ambasadora w wewnętrzne sprawy Polski”. To oburzenie jest dziś jeszcze aktualne?

— pytał sędzia Kamil Zaradkiewicz.

Wczoraj Donald Tusk oświadczył na X-ie, że w sojuszu z USA „Polska nie jest i nie będzie wasalem”. Czy powie to samo temu frechownemu Niemcowi? Wpisujcie odpowiedzi, byle cenzuralne

— napisał były poseł Dariusz Lipiński.

Jakoś w polskiej historii doglądanie prac polskiego Sejmu przez ambasadorów Rosji czy Niemiec nie wróżyło niczego dobrego…

— przypomniał mecenas Bartosz Lewandowski.

Sejm obradujący pod okiem niemieckiego ambasadora? To jest obraz upadku Rzeczypospolitej zrozumiały dla każdego Polaka

— ocenił mecenas Jerzy Kwaśniewski.

Polska nie jest niemieckim landem, a rolą ambasadora nie jest wywieranie wpływu na polskich posłów i mieszanie się do polskiego prawodawstwa. Jeśli Pan ambasador Berger tego nie rozumie, powinien wrócić do Niemiec

— napisała europoseł Anna Bryłka.

Jeszcze dziś ambasador Niemiec powinien zostać odesłany do swojego kraju

— dodał europoseł Stanisław Tyszka.

Pana zadaniem jako ambasadora Niemiec w Polsce jest reprezentowanie interesów Niemiec i, jeśli to możliwe, dążenie do równowagi interesów między oboma krajami, zamiast ingerowania w wewnętrzne sprawy polityczne i forsowania agendy „woke”

— przypomniał europoseł Tomasz Froelich.

Ingerencje niemieckiego ambasadora w polską politykę

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Miguel Berger nie zachowuje się jak ambasador, ale jak polityk koalicji rządzącej.

W listopadzie 2025 r. oskarżył europosła PiS Arkadiusza Mularczyka o „pomaganie Putinowi”, ponieważ polityk przypomniał mu, że Niemcy nie wypłaciły Polsce reparacji za zbrodnie z czasów II wojny światowej. Z kolei w październiku ubiegłego roku dziękował wicepremierowi Radosławowi Sikorskiemu za atak na prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i zmanipulowanie jego słów.

X/Joanna Jaszczuk

