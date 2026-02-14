„Z tego studia i przy każdej okazji zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości spotykając działaczy na ulicy, w sklepie czy na spotkaniach oficjalnych mówić im: ‘Koleżanki i koledzy, skończcie z tymi kłótniami wewnętrznymi’” – powiedział publicysta tygodnika „Sieci” Jerzy Szmit w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Stanisław Janecki, publicysta portalu wPolityce.pl, Magdalena Ogórek, publicystka Telewizji wPolsce24 oraz Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.
„Gówniarzeria” - tak poseł PiS Ryszard Terlecki, były szef klubu tej partii, ocenił zachowanie swojego klubowego kolegi, Sebastiana Kalety, który kilka dni wcześniej przerwał wypowiedź Terleckiego dla stacji TVN24. Na tym tle doszło do ostrego starcia polityków PiS - jedni wzięli w obronę byłego szefa klubu PiS, drudzy stanęli po stronie posła Kalety. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński domaga się, by politycy jego partii nie zabierali głosu w tej dyskusji. Ci, którzy to jednak zrobią, mają być zawieszeni w prawach członka PiS.
„Zdarzyła się rzecz smutna”
Jako pierwszy głos w sprawie zabrał Piotr Semka.
Pan marszałek Terlecki jest jedną z osób z kierownictwa PiS. Partii, która podlega bardzo brutalnej akcji prokuratorsko policyjnej prześladowania. Pan marszałek Terlecki został obdarzony przez swoją partię honorem bycia wicemarszałkiem Sejmu. Jest w ścisłym kierownictwie, czyli tak zwanym PKP. I ten człowiek pytany, czy powinien być obciążony grzywną za nieobecność Zbigniewa Ziobry, odpowiada: „A może by, trzeba sprawdzić, jakie są przepisy”. Jeżeli jeden z liderów PiS-u nie potrafi stanąć w obronie prześladowanego innego znaczącego członka tej partii za to, że realizował politykę tej partii, w czasie ośmiu lat sprawowania władzy to uważam, że pan Kaleta miał prawo zainterweniować, bo zdarzyła się rzecz smutna. Teraz marszałek Terlecki zamiast jakieśkolwiek refleksji to jeszcze daje żer dziennikarzom TVN-u. […] Więcej można wymagać od polityka, który ma już duże doświadczenie. Przepraszam bardzo. Kto tu powinien wykazać rozsądek?
— zapytał publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.
Ale to się nie zaczęło od historii z marszałkiem Terleckim, ponieważ wymiana takich szpilek i wzajemnych dogryzań na X-ie trwa między poszczególnymi frakcjami od jakiegoś czasu. I teraz, jaki to jest sygnał? W tym momencie, kiedy zachodzą wszystkie te przesłanki, o których powiedział Piotr, gdzie nasza ojczyzna ma problemy gospodarcze, gdzie PiS ma wysunięte wszystkie piłki, żeby być twardą, silną opozycją i łomotać ekipę rządzącą. Oni pokazali społeczeństwu, że dla nich ważniejsze są jakieś wewnętrzne ambicje i zwalczanie się. I to jest tragedia
— podkreśliła Magdalena Ogórek.
Z kolei Jerzy Szmit wskazał, co powinni robić zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości.
Z tego studia i przy każdej okazji zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości spotykając działaczy na ulicy, w sklepie czy na spotkaniach oficjalnych mówić im: „Koleżanki i koledzy, skończcie z tym kłótniami wewnętrznymi. Możecie się kłócić, ale na zewnątrz macie być jedną ręką. Przed nami wygranie wyborów, dalsze rządzenie. My wiemy, że dziś tam dzielicie się między sobą o takie czy inne sprawy. Może czasami też i ambicjonalne, ale może i nie tylko, może i programowe, ale na litość boską do wyborów, do wyborów. Dajcie sobie z tym spokój”
— powiedział publicysta tygodnika „Sieci”.
„To zachowanie typowo profesorskie”
Stanisław Janecki zwrócił uwagę na coś zupełnie innego.
To jest zachowanie typowo profesorskie. Ryszard Terlecki jest profesorem. Profesor podchodzi do każdego pytania nieideologicznie, tylko się zastanawia, jakie są formalne możliwości i to jest niepolityczne, ale to jest profesorskie. Taka jest natura
— wskazał publicysta portalu wPolityce.pl.
Telewizja wPolsce24/tt
