TYLKO U NAS. "Salon Dziennikarski". Kłótnia w PiS. Janecki: "To jest zachowanie profesorskie"; Semka: "Kto tu powinien wykazać rozsądek?"

„To jest zachowanie typowo profesorskie. Ryszard Terlecki jest profesorem. Profesor podchodzi do każdego pytania nieideologicznie, tylko się zastanawia, jakie są formalne możliwości i to jest niepolityczne, ale to jest profesorskie. Taka jest natura” – powiedział publicysta portalu wPolityce.pl Stanisław Janecki w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Magdalena Ogórek, publicystka Telewizji wPolsce24, Jerzy Szmit, publicysta tygodnika „Sieci” oraz Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.

CZYTAJ WIĘCEJ: Starcie polityków PiS po słowach Terleckiego o Kalecie! „Powiedział to, co często słyszę od naszych wyborców”; „Prawdziwe dno”

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

