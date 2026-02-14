„Nie jest tajemnicą, że Włodzimierz Czarzasty jest unurzany po pachy w poprzedni system” – podkreśliła publicystka Telewizji wPolsce24 Magdalena Ogórek w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Stanisław Janecki, publicysta portalu wPolityce.pl, Jerzy Szmit, publicysta tygodnika „Sieci” oraz Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.
Zakupy uzbrojenia w ramach pożyczki SAFE, zaproszenie Polski do Rady Pokoju i działania służb ws. wschodnich kontaktów marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego - to trzy sprawy, które zostały poruszone na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego zwołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego.
Marszałek Sejmu jest o jedno uderzenie serca od prezydentury. Gdyby Pan Bóg zdecydował się odwołać z tego świata prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dzisiaj, to jutro obowiązki prezydenta sprawowałby pan marszałek Włodzimierz Czarzasty. Dlatego sprawa jest tak ważna
— wskazał prezydent Karol Nawrocki.
„Czarzasty unurzany po pachy w poprzedni system”
Do sprawy Włodzimierza Czarzastego nawiązali publicyści. Zdaniem Stanisława Janeckiego „każdy, kto zna metody działania rosyjskich służb, to doskonale wie, jaki jest sposób osaczania”.
Osaczania przez kontakty towarzyskie. I jestem przekonany, że Swietłana Czestnych jest uwiązana u rosyjskich służb
— powiedział Stanisław Janecki.
Magdalena Ogórek zaznaczyła, że pojawia się pytanie, czy to było osaczanie.
Włodzimierz Czarzasty sam na różnych antenach do mediów powiedział, że są kontakty towarzyskie z tą panią. Dalej, z jakiegoś powodu wśród tylu firm, które mogła pani Swietłana Czestnych wybrać, akurat jest w radzie firmy, która prowadzi Hotel Mościcki, co należy do żony Włodzimierza Czarzastego. Nie jest żadną tajemnicą, że Włodzimierz Czarzasty jest unurzany po pachy w poprzedni system
— wskazała publicystka Telewizji wPolsce24.
Według Jerzego Szmita ta wizja, że Włodzimierz Czarzasty mógłby zostać prezydentem, jest gorsza niż fakt, że wygrać mógł Rafał Trzaskowski. Z kolei w ocenie Piotra Semki Włodzimierz Czarzasty przetrwa tę sytuację.
Donald Tusk wziął go już na listę swoich najwierniejszych synów
— dodał publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.
Telewizja wPolsce24/not. Natalia Wierzbicka
