„Mamy wystarczająco dużo wrogów na zewnątrz naszego środowiska politycznego i nie potrzebujemy ich szukać w naszej partii aby udowadniać czyje ‘mojsze’ jest ważniejsze” - napisał na portalu X Joachim Brudziński, jeden z wiceprezesów PiS i europoseł. W ten sposób polityk odniósł się do niedawnych kłótni w partii i wyraził poparcie dla stanowiska lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego.
Kłótnie w największej partii opozycyjnej w polskim Sejmie niezmiernie cieszą zwłaszcza koalicję rządzącą. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zabrał wczoraj głos w sprawie sporów po wypowiedzi Ryszarda Terleckiego o Sebastianie Kalecie.
Informuję, iż każdy, kto zabierze w tej szkodliwej dyskusji głos, niezależnie od zasług i partyjnej pozycji, zostanie zawieszony w prawach członka PiS, co będzie miało oczywisty wpływ także na jego polityczną przyszłość
— napisał na portalu X.
CZYTAJ TAKŻE: Ultimatum J. Kaczyńskiego do członków partii! Chodzi o zabieranie głosu w „szkodliwej dyskusji”. Co grozi tym, którzy się nie zastosują?
„Naładowani emocjami jak pensjonarki”
Jarosława Kaczyńskiego poparł Joachim Brudziński, jeden z wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości.
Jeżeli moi koledzy naładowani emocjami jak pensjonarki liczą, że Prezes będzie się z nimi certolił to skończą jak Polska Plus, PJN albo SP
— skomentował europoseł.
Mamy jasno postawione zadania przez PJK, objazd kraju, rozmowy z Polakami i ciężka praca, z tego będą nas rozliczać wyborcy a nie z tego która frakcja jest bardziej „cool”. Mamy wystarczająco dużo wrogów na zewnątrz naszego środowiska politycznego i nie potrzebujemy ich szukać w naszej partii aby udowadniać czyje „mojsze” jest ważniejsze
— podsumował.
Podsumowanie
Wiceprezes Brudziński skomentował kłótnie w PiS, apelując o zakończenie wewnętrznych sporów i popierając stanowisko lidera partii, Jarosława Kaczyńskiego, który zapowiedział zawieszenie każdego uczestnika „szkodliwej dyskusji”. Podkreślił, że partia powinna skupić się na pracy i rozmowach z wyborcami, a nie na frakcyjnych przepychankach i udowadnianiu, „czyje jest ważniejsze”.
X/Joanna Jaszczuk
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753141-brudzinski-poparl-prezesa-pis-ws-klotni-w-partii
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.