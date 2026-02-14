Brudziński poparł prezesa PiS ws. kłótni w partii. "Koledzy naładowani emocjami jak pensjonarki"; "Mamy wystarczająco dużo wrogów"

  • Polityka
  • opublikowano:
Wiceprezes PiS Joachim Brudziński / autor: Fratria
Wiceprezes PiS Joachim Brudziński / autor: Fratria

Mamy wystarczająco dużo wrogów na zewnątrz naszego środowiska politycznego i nie potrzebujemy ich szukać w naszej partii aby udowadniać czyje ‘mojsze’ jest ważniejsze” - napisał na portalu X Joachim Brudziński, jeden z wiceprezesów PiS i europoseł. W ten sposób polityk odniósł się do niedawnych kłótni w partii i wyraził poparcie dla stanowiska lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Kłótnie w największej partii opozycyjnej w polskim Sejmie niezmiernie cieszą zwłaszcza koalicję rządzącą. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zabrał wczoraj głos w sprawie sporów po wypowiedzi Ryszarda Terleckiego o Sebastianie Kalecie.

Informuję, iż każdy, kto zabierze w tej szkodliwej dyskusji głos, niezależnie od zasług i partyjnej pozycji, zostanie zawieszony w prawach członka PiS, co będzie miało oczywisty wpływ także na jego polityczną przyszłość

— napisał na portalu X.

CZYTAJ TAKŻE: Ultimatum J. Kaczyńskiego do członków partii! Chodzi o zabieranie głosu w „szkodliwej dyskusji”. Co grozi tym, którzy się nie zastosują?

Naładowani emocjami jak pensjonarki”

Jarosława Kaczyńskiego poparł Joachim Brudziński, jeden z wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości.

Jeżeli moi koledzy naładowani emocjami jak pensjonarki liczą, że Prezes będzie się z nimi certolił to skończą jak Polska Plus, PJN albo SP

— skomentował europoseł.

Mamy jasno postawione zadania przez PJK, objazd kraju, rozmowy z Polakami i ciężka praca, z tego będą nas rozliczać wyborcy a nie z tego która frakcja jest bardziej „cool”. Mamy wystarczająco dużo wrogów na zewnątrz naszego środowiska politycznego i nie potrzebujemy ich szukać w naszej partii aby udowadniać czyje „mojsze” jest ważniejsze

— podsumował.

Podsumowanie

Wiceprezes Brudziński skomentował kłótnie w PiS, apelując o zakończenie wewnętrznych sporów i popierając stanowisko lidera partii, Jarosława Kaczyńskiego, który zapowiedział zawieszenie każdego uczestnika „szkodliwej dyskusji”. Podkreślił, że partia powinna skupić się na pracy i rozmowach z wyborcami, a nie na frakcyjnych przepychankach i udowadnianiu, „czyje jest ważniejsze”.

X/Joanna Jaszczuk

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych