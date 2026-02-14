Ważna decyzja I prezes SN! "Chcę uniknąć chaosu i wykorzystywania tej sytuacji przez polityków"; "Potrzebna jest świeża krew"

Podjęłam już decyzję. Nie będę ubiegać się o kolejną kadencję. Na czele SN potrzebna jest nowa osoba, świeża krew – powiedziała w rozmowie z  „Rzeczpospolitą” Małgorzata Manowska, pierwsza prezes Sądu Najwyższego. „Chyba że wystąpią jakieś nadzwyczajne okoliczności” - zaznaczyła.

Manowska dopytywana o powody swojej decyzji wskazała m.in. na działania premiera Donalda Tuska.

Przede wszystkim premier nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i nie udziela kontrasygnaty pod decyzjami prezydenta dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości. Z taką sytuacją mamy do czynienia w Sądzie Najwyższym. Gdybym kandydowała na stanowisko I prezesa SN, to prezydent musiałby wyznaczyć osobę do prowadzenia zgromadzenia ogólnego sędziów SN, na którym wybrani zostaną kandydaci. A to, zgodnie z utartą praktyką, wymaga kontrasygnaty, której premier zapewne nie udzieli. Chcę zatem uniknąć chaosu i wykorzystywania tej sytuacji przez polityków

— wyjaśniła.

I prezes SN wskazała również na „prywatne, rodzinne okoliczności”, które zdecydowały o tym, że nie będzie ponownie kandydować.

Uważam też, że na czele Sądu Najwyższego potrzebna jest nowa osoba, świeża krew

— oceniła.

