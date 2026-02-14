„Karol Nawrocki powinien odrzucić program SAFE. […] Donald Tusk postanowił przeprowadzić to, co zawsze najlepiej umie, czyli brutalne podzielenie Polaków przy absolutnym lekceważeniu Polski. Za chwilę każdy, kto jest po stronie amerykańskiej, będzie wrogiem” - powiedział publicysta tygodnika „Do Rzeczy” Piotr Semka w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Magdalena Ogórek, publicystka Telewizji wPolsce24, Stanisław Janecki, publicysta portalu wPolityce.pl, Jerzy Szmit, publicysta tygodnika „Sieci”.
Wczoraj Sejm uchwalił ustawę wdrażającą unijny program dozbrajania SAFE.
Fundusz SAFE w tym kształcie to oddawanie naszej suwerenności i blokowanie prawidłowego rozwoju Sił Zbrojnych RP
— podkreślił były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak we wpisie na platformie X.
„To jest niewiarygodny szwindel”
O tym, czy prezydent Karol Nawrocki powinien tę ustawę podpisać, mówili publicyści. Zdaniem Magdaleny Ogórek „to jest niewiarygodny szwindel, ponieważ Słowacja z Rumunią opublikowała listę podmiotów”.
A u nas nie wiadomo. Tusk najpierw używa sformułowania, że dostaną polskie firmy, natomiast mija kilka dni i mówi: firmy działające w Polsce. I jest jeszcze firma Pawła Poncyliusza, byłego polityka Platformy Obywatelskiej, która ma dostać dotację z tego programu. Natomiast to, co jest dla mnie najgorsze to fakt, że cały ten proces w Sejmie nadzorował niemiecki ambasador. To jest coś niewiarygodnego
— wskazała publicystka Telewizji wPolsce24.
Według Stanisława Janeckiego jedna rzecz umyka obserwatorom.
Można było dostać jeszcze więcej tych pieniędzy. A dlaczego? Bo nie było chętnych, ponieważ to jest jednak kredyt. Po drugie, niech Polska się wykosztuje i będzie bronić Unii Europejskiej od wchodu, a my nie poniesiemy żadnych kosztów
— podkreślił publicysta portalu wPolityce.pl.
Prezydent odrzuci program SAFE?
Jerzy Szmit mówił, że prezydent musi wytrzymać ostrzał, który na niego spadnie w związku z tą ustawą.
Karol Nawrocki powinien odrzucić program SAFE. […] Donald Tusk postanowił przeprowadzić to, co zawsze najlepiej umie, czyli brutalne podzielenie Polaków przy absolutnym lekceważeniu Polski. Za chwilę każdy, kto jest po stronie amerykańskiej będzie wrogiem
— dodał Piotr Semka.
Telewizja wPolsce24/not. Natalia Wierzbicka
