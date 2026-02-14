TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. "Salon Dziennikarski". Piotr Semka: Karol Nawrocki powinien odrzucić program dozbrajania SAFE. Donald Tusk znowu dzieli Polaków

Piotr Semka / autor: Fratria
Piotr Semka / autor: Fratria

„Karol Nawrocki powinien odrzucić program SAFE. […] Donald Tusk postanowił przeprowadzić to, co zawsze najlepiej umie, czyli brutalne podzielenie Polaków przy absolutnym lekceważeniu Polski. Za chwilę każdy, kto jest po stronie amerykańskiej, będzie wrogiem” - powiedział publicysta tygodnika „Do Rzeczy” Piotr Semka w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Magdalena Ogórek, publicystka Telewizji wPolsce24, Stanisław Janecki, publicysta portalu wPolityce.pl, Jerzy Szmit, publicysta tygodnika „Sieci”.

CZYTAJ WIĘCEJ: Politycy PiS w mocnych słowach o programie SAFE! „To oddawanie naszej suwerenności”; „To pożyczka, nie dodatkowe wsparcie”

Wczoraj Sejm uchwalił ustawę wdrażającą unijny program dozbrajania SAFE.

Fundusz SAFE w tym kształcie to oddawanie naszej suwerenności i blokowanie prawidłowego rozwoju Sił Zbrojnych RP

— podkreślił były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak we wpisie na platformie X.

„To jest niewiarygodny szwindel”

O tym, czy prezydent Karol Nawrocki powinien tę ustawę podpisać, mówili publicyści. Zdaniem Magdaleny Ogórek „to jest niewiarygodny szwindel, ponieważ Słowacja z Rumunią opublikowała listę podmiotów”.

A u nas nie wiadomo. Tusk najpierw używa sformułowania, że dostaną polskie firmy, natomiast mija kilka dni i mówi: firmy działające w Polsce. I jest jeszcze firma Pawła Poncyliusza, byłego polityka Platformy Obywatelskiej, która ma dostać dotację z tego programu. Natomiast to, co jest dla mnie najgorsze to fakt, że cały ten proces w Sejmie nadzorował niemiecki ambasador. To jest coś niewiarygodnego

— wskazała publicystka Telewizji wPolsce24.

Według Stanisława Janeckiego jedna rzecz umyka obserwatorom.

Można było dostać jeszcze więcej tych pieniędzy. A dlaczego? Bo nie było chętnych, ponieważ to jest jednak kredyt. Po drugie, niech Polska się wykosztuje i będzie bronić Unii Europejskiej od wchodu, a my nie poniesiemy żadnych kosztów

— podkreślił publicysta portalu wPolityce.pl.

Prezydent odrzuci program SAFE?

Jerzy Szmit mówił, że prezydent musi wytrzymać ostrzał, który na niego spadnie w związku z tą ustawą.

Karol Nawrocki powinien odrzucić program SAFE. […] Donald Tusk postanowił przeprowadzić to, co zawsze najlepiej umie, czyli brutalne podzielenie Polaków przy absolutnym lekceważeniu Polski. Za chwilę każdy, kto jest po stronie amerykańskiej będzie wrogiem

— dodał Piotr Semka.

Telewizja wPolsce24/not. Natalia Wierzbicka

