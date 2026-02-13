„Jest wiele utajnionych informacji. Tak naprawdę my nie wiemy, co tam tak do końca jest i diabeł tkwi w szczegółach” - mówił europoseł PiS Jacek Ozdoba o programie SAFE na antenie Telewizji wPolsce24.
Sejm uchwalił dziś ustawę wdrażającą unijny program dozbrajania SAFE.
Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 236 posłów, przeciw było 199, czterech wstrzymało się od głosu. Ustawę poparły kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050, a przeciwko były klub Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Marzena Nykiel: 10 zabezpieczeń w ustawie o SAFE, które odrzucił Sejm. Miały chronić interes Polski! Rząd Tuska klaszcze, ambasador Niemiec zadowolony
Diabeł tkwi w szczegółach…
