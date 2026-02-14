Paulina Matysiak, posłanka niezrzeszona, wstrzymała się od głosu podczas głosowania projektu ustawy umożliwiającego wdrożenie unijnego programu dozbrajania SAFE. Dlaczego? „Dyskutujemy o tym w parlamencie w 48 godzin. To się po prostu w głowie nie mieści, zupełnie inaczej to powinno wyglądać. Stąd też moja decyzja o wstrzymującym się głosie” - tłumaczyła Matysiak na antenie Telewizji wPolsce24.
Paulina Matysiak na antenie Telewizji wPolsce24 tłumaczyła, dlaczego zdecydowała się wstrzymać od głosu w sejmowym głosowaniu dotyczącym projektu pozwalającego na wdrożenie programu SAFE.
Sprawa jest dosyć skomplikowana. Jestem jedną z czterech posłów, które wstrzymały się w końcowym głosowaniu nad projektem tej ustawy. Zupełnie szczerze mówiąc chciałabym z pełna świadomością zagłosować za tym projektem. Myślę, że pieniądze unijne na unijne zbrojenia to dobry pomysł, natomiast warto też jak ten projekt był przepychany w Sejmie. W 48 godzin, to jest w ogóle aż nieprawdopodobne, że decyzja o środkach
— podkreśliła Matysiak.
„To się po prostu w głowie nie mieści”
Między innymi dlatego się wstrzymałam, ponieważ warto też podkreślić, że mamy bardzo duże zobowiązanie, które bierzemy na siebie jako państwo, bardzo długi okres spłaty, 45 lat. Zaczniemy tę pożyczkę spłacać dopiero za lat 10, bo tam jest też zapisany okres takiej prolongaty i dyskutujemy o tym w parlamencie w 48 godzin. To się po prostu w głowie nie mieści. Zupełnie inaczej to powinno wyglądać. Stąd też moja decyzja o wstrzymującym się głosie
— dodała.
