Prezydent Karol Nawrocki wczoraj ponownie zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów, którą zaproponował rząd. Radosław Sikorski, szef MSZ, zarzucił głowie państwa, że mimo zapowiedzi nie zaprezentowała swojego projektu w tej sprawie. „Pan Prezydent ma przygotowany projekt, jednak nie chce, żeby stał się kolejną ‘mrożonką’ w chłodni Marszałka Czarzastego” - odpowiedział na zarzut Sikorskiego Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.
Łamiąc publiczne zobowiązanie, Pan Prezydent nie przedstawił swojego projektu regulacji rynku kryptowalut lecz ponownie zawetował zmodyfikowany projekt rządowy. Wzruszająca lojalność wobec sponsorów, krajowych i zagranicznych
— napisał na platformie X Radosław Sikorski, szef MSZ, wicepremier.
Riposta Boguckiego
Na wpis Sikorskiego zareagował Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.
Pan Prezydent ma przygotowany projekt, jednak nie chce, żeby stał się kolejną „mrożonką” w chłodni Marszałka Czarzastego. W tej chłodni zamrożony jest nawet projekt Polski 2050 dot. kryptoaktywów. Panie wicepremierze Radosławie Sikorski, może Pan przekonana Marszałka Sejmu do odmrażania?
— zaproponował Zbigniew Bogucki
Poza tym Prezydent proponuje rządowi konsultacje w sprawie tej ustawy, żeby opracować rozwiązania, które rzeczywiście zadziałają, zapewnią bezpieczeństwo Polaków i pozwolą rozwijać się polskim firmom. Natomiast co do sponsorów, szczególnie tych zagranicznych i służalczości wobec nich, to Pana szef premier Tusk ma na podstawie własnych doświadczeń największą wiedzę. Bardzo dużą wiedzę ma też po ostatniej kampanii ten, z którym Pan sromotnie przegrał jeszcze w przedbiegach, a który później przegrał z Prezydentem Nawrockim. Prezydent Nawrocki jest lojalny wobec Polski i Polaków i jakoś mnie nie dziwi, że Pan tego nie rozumie
— podkreślił szef Kancelarii Prezydenta RP.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753118-bogucki-do-sikorskiego-przekona-pan-czarzastego-do-odmrazania
