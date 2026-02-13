Dołączenie Polski do Mechanizmu Szybkiego Reagowania G7 to ważny krok dla bezpieczeństwa transatlantyckiego - poinformowało MSZ w reakcji na dołączenie Polski do platformy współpracy służącej m.in. obronie demokracji przed zewnętrznymi zagrożeniami np. dezinformacją.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kanady (Global Affairs Canada) poinformowało, że Polska dołączyła jako członek stowarzyszony do kanadyjskiego Mechanizmu Szybkiego Reagowania G7.
Mechanizm Szybkiego Reagowania G7 został ustanowiony przez przywódców G7 podczas szczytu G7 w Charlevoix w prowincji Quebec w 2018 roku w ramach zobowiązania do promowania porządku międzynarodowego opartego na zasadach i przeciwdziałania zagranicznym zagrożeniom dla demokracji
— napisano w kanadyjskim komunikacie w tej sprawie.
Podkreślono, że Polska wnosi „cenne doświadczenie w przeciwdziałaniu ingerencji zagranicznej, któremu towarzyszy zdolność wykrywania zagrożeń i gotowość do przeciwstawienia się wrogim podmiotom”.
„Dziękujemy partnerom za zaufanie”
Polski resort spraw zagranicznych podkreślił na platformie X, że „dołączenie Polski do Mechanizmu Szybkiego Reagowania G7 to ważny krok dla bezpieczeństwa transatlantyckiego”.
Nasze wieloletnie doświadczenie w przeciwdziałaniu dezinformacji staje się zasobem dla całej grupy G7. Dziękujemy partnerom za zaufanie – wspólnie budujemy odporną przestrzeń informacyjną!
— zaznaczył MSZ.
Mechanizm Szybkiego Reagowania G7
Mechanizm Szybkiego Reagowania G7 (MSR G7) wzmacnia koordynację między państwami G7 w celu identyfikowania i reagowania na różnorodne, ewoluujące zagrożenia zewnętrzne dla demokracji. Zagrożenia obejmują wrogie działania państw wymierzone w instytucje i procesy demokratyczne. MSR G7 obejmuje również media i środowisko informacyjne pod kątem m.in. zagrożeń dla wyborów i rozpowszechnianej przez obce rządy dezinformacji czy korzystanie z praw człowieka i podstawowych wolności.
