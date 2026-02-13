Prezes PiS Jarosław Kaczyński postanowił w mocny sposób zwrócić się do członków PiS, najpewniej nawiązując do ostrego sporu między politykami PiS po wypowiedzi Ryszarda Terleckiego o Sebastianie Kalecie. Lider PiS domaga się, by politycy jego partii nie zabierali głosu w tej dyskusji. Ci, którzy to jednak zrobią, mają być zawieszeni w prawach członka PiS.
Szanowni Państwo, w związku z ostatnimi publicznymi wypowiedziami niektórych członków PiS informuję, iż każdy, kto zabierze w tej szkodliwej dyskusji głos, niezależnie od zasług i partyjnej pozycji, zostanie zawieszony w prawach członka PiS, co będzie miało oczywisty wpływ także na jego polityczną przyszłość. Takie zachowania skrajnie szkodzą Polsce i PiS
— napisał na platformie X Jarosław Kaczyński, prezes PiS.
Spór w partii
Jarosław Kaczyński nie napisał wprost, o jaką dyskusję chodzi, ale wszystko wskazuje na to, iż chodzi o dzisiejszy spór polityków PiS po tym, jak Ryszard Terlecki w rozmowie z TVN24 skrytykował zachowanie Sebastiana Kalety, który kilka dni temu przerwał jego wypowiedź medialną na temat Zbigniewa Ziobry.
Gówniarzeria
— mówił Terlecki, zapytany o zachowanie Kalety, co wywołało burzę wśród polityków PiS - część z nich uznała, że to Terlecki zachował się niewłaściwie, a druga część, że odwrotnie - jako winnego sytuacji wskazywali Kaletę.
Kto może być zawieszony w PiS?
Prezes PiS nie sprecyzował też, czy zawieszony w prawach członkach PiS zostanie każdy polityk tej partii, który dopiero po wpisie Jarosława Kaczyńskiego zabierze głos we wspomnianej dyskusji, czy też dotyczy to też wszystkich tych, którzy już wzięli w niej udział. Jeśli mowa o tej drugiej opcji, to zawieszenia może się spodziewać bardzo wielu prominentnych polityków PiS.
