Trybunał Stanu. Sędzia Andrzejewski pisze do prezydenta Nawrockiego ws. I prezes SN. "Brak konwalidacyjnego oświadczenia woli..."

  • Polityka
  • opublikowano:
Na zdj. wejście do Sądu Najwyższego. Sprawa dotyczy ponowionego przez neo-PK wniosku o uchylenie immunitetu przewodniczącej TS, a zarazem I prezes SN, prof. Małgorzaty Manowskiej / autor: Fratria
Na zdj. wejście do Sądu Najwyższego. Sprawa dotyczy ponowionego przez neo-PK wniosku o uchylenie immunitetu przewodniczącej TS, a zarazem I prezes SN, prof. Małgorzaty Manowskiej / autor: Fratria

Zastępca przewodniczącej Trybunału Stanu Piotr Andrzejewski zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego o złożenie oświadczenia w sprawie ewentualnej konwalidacji wniosków prokuratury ws. immunitetu przewodniczącej TS Małgorzaty Manowskiej - poinformował Trybunał Stanu.

Konwalidacja wniosków?

Sprawa dotyczy ponowionego przez neo-Prokuraturę Krajową wniosku o uchylenie immunitetu przewodniczącej TS, a zarazem I prezes SN, prof. Małgorzaty Manowskiej.

Brak konwalidacyjnego oświadczenia woli Prezydenta RP warunkującego dopełnienie legalizmu autorstwa złożonych wniosków w przedmiocie wyrażenia zgody na pociągnięcie przewodniczącego Trybunału Stanu do odpowiedzialności karnej powoduje zagrożenie, że nadanie im biegu w celu rozpoznania merytorycznego, bez uzyskania stosownej konwalidacji tychże wniosków, może stanowić prawnosystemową przesłankę nieważności podjętych w tym zakresie czynności

— napisał Andrzejewski w zamieszczonym na stronie TS uzasadnieniu zarządzenia.

Andrzejewski powołał się na przepis Prawa o prokuraturze stanowiący, że do zmiany na stanowisku prokuratora krajowego i jego zastępców przewiduje obowiązek uzyskania opinii Prezydenta RP.

Kolejne kroki wiceprzewodniczącego TS

Już pod koniec października ub.r., Andrzejewski zarządził zwrot do prokuratury wniosku o uchylenie immunitetu Manowskiej, ponieważ nie podpisał go - jak wskazano - kontynuujący sprawowanie funkcji Prokuratora Krajowego” Dariusz Barski.

Zastępca szefa TS wskazał wtedy, że decyzje kadrowe Jacka Bilewicza i Dariusza Korneluka (podających sie za szefów PK od 2024 r.) jako „uzurpatorów” mogą budzić wątpliwości, co do legalności, a tym samym wniosek nie pochodzi od „uprawnionego oskarżyciela”. Neo-PK odpowiadała, że decyzja o zwrocie wniosku w sprawie uchylenia immunitetu Manowskiej jest bezpodstawna i zmierza do zablokowania rozpoznania sprawy przez TS.

W styczniu br. Andrzejewski wydał już jedno zarządzenie w tej sprawie, w którym wystąpił do Barskiego - odsuniętego bezprawnie od funkcji prokuratora krajowego w styczniu 2024 r. - o zajęcie stanowiska, które miałoby zalegalizować wnioski prokuratury w sprawie Manowskiej i umożliwić ich merytoryczne rozpoznanie.

Legalny PK nadesłał swoje stanowisko

W opublikowanym dzisiaj uzasadnieniu wystąpienia do prezydenta Andrzejewski ujawnił, że Barski nadesłał swoje stanowisko w sprawie wniosków dotyczących immunitetu Manowskiej.

Legalnie umocowany do zajęcia stanowiska prokurator krajowy Dariusz Barski ocenił te wnioski jako pierwotnie wadliwe w zakresie trwałym i nieusuwalnym

— wskazał.

Przypomnijmy, dwa lata temu - 12 stycznia 2024 roku - doszło do bezprawnego odsunięcia legalnego Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego i rozpoczęcia procesu nielegalnego przejęcia prokuratury przez ekipę Donalda Tuska. Obecna władza za Prokuratura Krajowego uznaje swojego nominata Dariusza Korneluka.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Dwa lata temu ekipa Tuska rozpoczęła proces bezprawnego przejęcia prokuratury! Przykrym symbolem jest NAGRANIE z Bodnarem

W styczniu prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Dariuszem Barskim.

Do odwołania Prokuratora Krajowego wymagana jest zgoda Prezydenta RP. Z takim wnioskiem premier nigdy nie wystąpił, a budynek Prokuratury Krajowej został zajęty siłą

— podkreślono na profilu KPRP na X po spotkaniu głowy państwa z Dariuszem Barskim.

CZYTAJ TAKŻE:

Chcą dopaść I prezes SN. Jest więc kolejny krok Andrzejewskiego. Wiceprzewodniczący Trybunału Stanu zwraca się do legalnego PK!

Krótka piłka ws. immunitetu sędzi prof. Manowskiej! Andrzejewski zwrócił wniosek prokuraturze, bo nie podpisał go legalny PK prok. Barski

KPRP po spotkaniu prezydenta Nawrockiego z prok. Dariuszem Barskim: „Jest jedynym legalnym Prokuratorem Krajowym”

Adam Kacprzak/PAP/wPolityce.pl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych