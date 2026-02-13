Zastępca przewodniczącej Trybunału Stanu Piotr Andrzejewski zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego o złożenie oświadczenia w sprawie ewentualnej konwalidacji wniosków prokuratury ws. immunitetu przewodniczącej TS Małgorzaty Manowskiej - poinformował Trybunał Stanu.
Konwalidacja wniosków?
Sprawa dotyczy ponowionego przez neo-Prokuraturę Krajową wniosku o uchylenie immunitetu przewodniczącej TS, a zarazem I prezes SN, prof. Małgorzaty Manowskiej.
Brak konwalidacyjnego oświadczenia woli Prezydenta RP warunkującego dopełnienie legalizmu autorstwa złożonych wniosków w przedmiocie wyrażenia zgody na pociągnięcie przewodniczącego Trybunału Stanu do odpowiedzialności karnej powoduje zagrożenie, że nadanie im biegu w celu rozpoznania merytorycznego, bez uzyskania stosownej konwalidacji tychże wniosków, może stanowić prawnosystemową przesłankę nieważności podjętych w tym zakresie czynności
— napisał Andrzejewski w zamieszczonym na stronie TS uzasadnieniu zarządzenia.
Andrzejewski powołał się na przepis Prawa o prokuraturze stanowiący, że do zmiany na stanowisku prokuratora krajowego i jego zastępców przewiduje obowiązek uzyskania opinii Prezydenta RP.
Kolejne kroki wiceprzewodniczącego TS
Już pod koniec października ub.r., Andrzejewski zarządził zwrot do prokuratury wniosku o uchylenie immunitetu Manowskiej, ponieważ nie podpisał go - jak wskazano - kontynuujący sprawowanie funkcji Prokuratora Krajowego” Dariusz Barski.
Zastępca szefa TS wskazał wtedy, że decyzje kadrowe Jacka Bilewicza i Dariusza Korneluka (podających sie za szefów PK od 2024 r.) jako „uzurpatorów” mogą budzić wątpliwości, co do legalności, a tym samym wniosek nie pochodzi od „uprawnionego oskarżyciela”. Neo-PK odpowiadała, że decyzja o zwrocie wniosku w sprawie uchylenia immunitetu Manowskiej jest bezpodstawna i zmierza do zablokowania rozpoznania sprawy przez TS.
W styczniu br. Andrzejewski wydał już jedno zarządzenie w tej sprawie, w którym wystąpił do Barskiego - odsuniętego bezprawnie od funkcji prokuratora krajowego w styczniu 2024 r. - o zajęcie stanowiska, które miałoby zalegalizować wnioski prokuratury w sprawie Manowskiej i umożliwić ich merytoryczne rozpoznanie.
Legalny PK nadesłał swoje stanowisko
W opublikowanym dzisiaj uzasadnieniu wystąpienia do prezydenta Andrzejewski ujawnił, że Barski nadesłał swoje stanowisko w sprawie wniosków dotyczących immunitetu Manowskiej.
Legalnie umocowany do zajęcia stanowiska prokurator krajowy Dariusz Barski ocenił te wnioski jako pierwotnie wadliwe w zakresie trwałym i nieusuwalnym
— wskazał.
Przypomnijmy, dwa lata temu - 12 stycznia 2024 roku - doszło do bezprawnego odsunięcia legalnego Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego i rozpoczęcia procesu nielegalnego przejęcia prokuratury przez ekipę Donalda Tuska. Obecna władza za Prokuratura Krajowego uznaje swojego nominata Dariusza Korneluka.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Dwa lata temu ekipa Tuska rozpoczęła proces bezprawnego przejęcia prokuratury! Przykrym symbolem jest NAGRANIE z Bodnarem
W styczniu prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Dariuszem Barskim.
Do odwołania Prokuratora Krajowego wymagana jest zgoda Prezydenta RP. Z takim wnioskiem premier nigdy nie wystąpił, a budynek Prokuratury Krajowej został zajęty siłą
— podkreślono na profilu KPRP na X po spotkaniu głowy państwa z Dariuszem Barskim.
Adam Kacprzak/PAP/wPolityce.pl
