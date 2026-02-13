Prezydent do Czarzastego: Proszę o odblokowanie moich ustaw w Sejmie, bo one są głosem Polaków, z którymi się spotykam

Prezydent RP Karol Nawrocki podczas spotkania z mieszkańcami w Hajnowskim Domu Kultury w Hajnówce / autor: PAP/Artur Reszko
Prezydent RP Karol Nawrocki podczas spotkania z mieszkańcami w Hajnowskim Domu Kultury w Hajnówce / autor: PAP/Artur Reszko

Prezydent Karol Nawrocki zaapelował do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o odblokowanie 15 prezydenckich projektów ustaw, które - jak mówił - są obecnie w Sejmie zamrożone. Dodał, że sukces Polski w 20 największych gospodarkach świata należy przełożyć na codzienne życie Polaków.

Dziś podczas spotkania z mieszkańcami Hajnówki (woj. podlaskie) prezydent podkreślił, że dobrobyt i sukces Polski, jakim jest dołączenie do grupy 20 największych gospodarek świata, musi też trafiać do miejsc takich jak Hajnówka.

Do wszystkich województw bez podziałów na Polskę A i Polskę B 

— podkreślił.

Dopiero wówczas będziemy mogli jako klasa polityczna powiedzieć, że jesteśmy w grupie G20

— zaznaczył Nawrocki.

Apel do Czarzastego

W kontekście poprawy sytuacji w równomierny sposób we wszystkich regionach Polski prezydent zaapelował do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o „odblokowanie w Sejmie 15 (projektów) ustaw prezydenta”, które - jak mówił - obecnie leżą w tzw. sejmowej zamrażarce.

W Sejmie leży 15 zamrożonych (projektów) ustaw, które są głosem waszym i milionów Polaków

— podkreślił.

Panie Marszałku, proszę o odblokowanie ustaw prezydenta RP w Sejmie, bo one są głosem Polaków, z którymi się także dzisiaj spotykam

— mówił prezydent.

Wśród nich Nawrocki wymienił m.in. projekt zwalniający z płacenia PIT rodziców dwójki lub więcej dzieci, projekt podnoszący coroczną waloryzację emerytury czy projekt „Tani prąd –33 proc.”.

Musimy ten wielki sukces Polski w 20 największych gospodarkach świata przełożyć na codzienne życie Polaków

— zaznaczył prezydent.

tkwl/PAP

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

