Prezydent Karol Nawrocki zaapelował do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o odblokowanie 15 prezydenckich projektów ustaw, które - jak mówił - są obecnie w Sejmie zamrożone. Dodał, że sukces Polski w 20 największych gospodarkach świata należy przełożyć na codzienne życie Polaków.
Dziś podczas spotkania z mieszkańcami Hajnówki (woj. podlaskie) prezydent podkreślił, że dobrobyt i sukces Polski, jakim jest dołączenie do grupy 20 największych gospodarek świata, musi też trafiać do miejsc takich jak Hajnówka.
Do wszystkich województw bez podziałów na Polskę A i Polskę B
— podkreślił.
Dopiero wówczas będziemy mogli jako klasa polityczna powiedzieć, że jesteśmy w grupie G20
— zaznaczył Nawrocki.
Apel do Czarzastego
W kontekście poprawy sytuacji w równomierny sposób we wszystkich regionach Polski prezydent zaapelował do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o „odblokowanie w Sejmie 15 (projektów) ustaw prezydenta”, które - jak mówił - obecnie leżą w tzw. sejmowej zamrażarce.
W Sejmie leży 15 zamrożonych (projektów) ustaw, które są głosem waszym i milionów Polaków
— podkreślił.
Panie Marszałku, proszę o odblokowanie ustaw prezydenta RP w Sejmie, bo one są głosem Polaków, z którymi się także dzisiaj spotykam
— mówił prezydent.
Wśród nich Nawrocki wymienił m.in. projekt zwalniający z płacenia PIT rodziców dwójki lub więcej dzieci, projekt podnoszący coroczną waloryzację emerytury czy projekt „Tani prąd –33 proc.”.
Musimy ten wielki sukces Polski w 20 największych gospodarkach świata przełożyć na codzienne życie Polaków
— zaznaczył prezydent.
