Wulgarna wiadomość Zelta do Stanowskiego! "Teraz się ruski pachołku zrewanżuję. Jak tam dup... w agenturze?..."

Aktor Piotr Zelt, który w 2021 roku przypomniał o sobie, skandalicznie obrażając ówczesną rzecznik Straży Granicznej kpt. Annę Michalską - w czasie wojny hybrydowej na granicy polsko-białoruskiej nazwał ją „twarzą bestialskich, bandyckich standardów państwa PiS” - teraz w wulgarny sposób zaatakował założyciela Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego w prywatnej wiadomości, którą upublicznił dziennikarz.

Obrzydliwe. Jesteś śmierdzącą, ruską onucą. Myślałem, że tylko pisowskim czopkiem, dla szmalu i koniunktury, taką pospolitą, zwyczajną ku… Szambo, ale trochę mniej śmierdząco. Okazuje się, że nie, poszedłeś dalej. Onuco, jechałeś po mnie medialnie, teraz się ruski pachołku zrewanżuję. Jak tam dup… w agenturze? Dalej cię kochają?

— taką wulgarną wiadomość wysłał Piotr Zelt do Krzysztofa Stanowskiego.

Proszę Państwa, napisał do mnie Piotr Zelt, aktor

— krótko napisał na platformie X Stanowski, załączając wulgarną wiadomość od Zelta.

