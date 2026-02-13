Premier Donald Tusk udzielił konferencji prasowej na pokładzie samolotu przed wylotem na Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa. Bronił m.in. programu SAFE i uderzał w tej sprawie w opozycję. Sam stanął w obronie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, byłego członka PZPR, który wciąż nie wyjaśnił, dlaczego nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa przygotowanej przez ABW.
Donald Tusk kompletnie nie wziął pod uwagę argumentów opozycji przeciwko programowi SAFE, dotyczącymi chociażby tego, że może stać się to instrument szantażu politycznego, tak jak to było wcześniej w przypadku KPO. Nie ma też gwarancji, że środki z pożyczki trafią do polskiego przemysłu zbrojeniowego.
Sprawa jest dość prosta w tym sensie, że dość jasny jest interes opozycji, PiS-u, Konfederacji i prezydenta Nawrockiego, żeby zohydzić w oczach opinii publicznej ten ewidentny polski sukces, jakim jest pozyskanie środków w programie SAFE. Od początku było wiadomo, że mówimy o pożyczce i od początku było wiadomo, że jest to pożyczka na bardzo preferencyjnych zasadach. Z punkt widzenia interesów Polski można powiedzieć, że bardzo, bardzo cenna
— ocenił Donald Tusk.
Moim zdaniem strach ich kompletnie zaślepił, to znaczy zagłosowali dzisiaj przeciwko najbardziej żywotnym interesom Polski tylko dlatego, że nie chcą przyłożyć ręki do tego, co jest ewidentnym sukcesem Polski i mojego rządu. Bardzo źle się dzieje, że takie wąskie patrzenie potrafi skłonić do głosowania przeciwko Polsce. Jestem absolutnie zaskoczony
— atakował opozycję premier, kompletnie nie uwzględniając przy tym jej argumentacji.
To, że oni w 24 godziny przygotowali taką kampanię kłamstw i zohydzania tego projektu tylko dlatego, że nie chcą się pogodzić z faktem, że Polska osiągnęła sukces, to jest coś naprawdę niewybaczalnego
— stwierdził.
Będę czekał też na decyzję prezydenta, czy będzie wetował, czy nie. Na razie jestem pod bardzo złym wrażeniem jego weta ws. kolejnej ustawy dotyczącej bezpieczeństwa na rynku kryptowalut, bezpieczeństwa Polaków, którzy są obecni na tym rynku
— mówił.
Tusk stanął też w obronie skonflitkowanego już z USA marszałka Sejmu i byłego członka PZPR Włodzimierza Czarzastego. Prezydent Karol Nawrocki zamierza porozmawiać z szefami służb na temat powiązań biznesowo-towarzyskich Czarzastego z Rosjanami.
Uznali, że to jest jakaś gra, która im może pomagać. Już powiedziałem to, co myślę, mówiłem to też prezydentowi Nawrockiemu, że te jego insynuacje i sugestie, że pan Czarzasty to jest złe towarzystwo i towarzystwo pana Czarzastego jest złym towarzystwem. Mogę tylko jeszcze raz powiedzieć, że o wiele więcej kontrowersji budzi towarzystwo pana Nawrockiego
— powiedział Tusk.
Spotkania Tuska w Monachium
Premier Donald Tusk poinformował, że rozmowy na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa skupią się na relacjach transatlantyckich i „pewnych napięciach i turbulencjach” wewnątrz NATO. Dodał, że spotka się z premierem Szwecji, by rozmawiać o współpracy na Bałtyku.
Premier dziś przybył do Niemiec, gdzie ma wziąć udział w spotkaniu tzw. koalicji chętnych oraz w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. W planach ma też spotkanie z premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem.
Tusk powiedział w samolocie dziennikarzom, że z Kristerssonem będą rozmawiać o „wzmocnionej współpracy bałtyckiej”, nad którą – jak mówił – rząd pracuje od wielu miesięcy. Podkreślił, że przede wszystkim w dziedzinie obronności współpraca Polski ze Szwecją i innymi krajami bałtyckimi obrała zupełnie inną tonację, jeżeli chodzi o działania NATO.
Jak powiedział premier, po podpisaniu umowy ze Szwecją w sprawie programu Orka, który zakłada pozyskanie od tego kraju nowych okrętów podwodnych dla polskiej marynarki wojennej, „Szwedzi zrozumieli, że Polska jest pierwszorzędnym partnerem i też pragną tego, aby współpraca polsko-szwedzka nadawała ton współpracy obronnej w akwenie Bałtyku”.
Spotkanie tzw. koalicji chętnych z kolei – mówił szef rządu - ma dotyczyć ostatnich rozmów amerykańsko-ukraińsko-rosyjskich i perspektyw zawieszenia broni.
Zapowiedział również, że w Monachium spotka się z kandydatem na premiera opozycji węgierskiej Peterem Magyarem.
Jak mówił premier, jeszcze w piątek wieczorem ma odbyć się spotkanie przywódców wybranej grupy państw NATO, gdzie rozmowy skupią się na sytuacji wewnątrz Sojuszu.
Z kolei podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa – mówił Tusk – priorytetem będzie sytuacja Ukrainy, relacje transatlantyckie i „pewne napięcia i turbulencje, jakich jesteśmy świadkami i uczestnikami wewnątrz NATO”.
Powiedział też, że „dobrze byłoby dowiedzieć się czegoś więcej na temat planów amerykańskich dotyczących Iranu”, choć – jak zauważył – podobny punkt nie znalazł się w programie spotkania.
Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa
Jutro, w trakcie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody im. Ewalda von Kleista za 2026 rok, która zostanie przyznana narodowi ukraińskiemu za „jego odwagę, poświęcenie oraz niezłomną determinację w obronie własnej wolności i wolności całej Europy”. Nagrodę w siedzibie królów Bawarii, Rezydencji, odbierze prezydent Wołodymyr Zełenski, laudację zaś wygłosi polski premier.
Tegoroczną edycję zdominuje temat pogarszających się relacji transatlantyckich oraz dalszego wsparcia dla odpierającej rosyjską agresję Ukrainy. Prócz tego ważnym tematem będzie przyszłość Strefy Gazy. Gospodarzy reprezentują m.in. kanclerz Friedrich Merz, który w piątek wygłosi mowę inauguracyjną, oraz minister obrony Boris Pistorius i minister spraw zagranicznych Johann Wadephul.
Polskę na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, poza premierem Tuskiem, reprezentować będzie również wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.
