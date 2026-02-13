„Gdyby koalicja rządząca poważnie traktowała państwo, to rzeczywiście sprawę Włodzmierza Czarzastego potraktowałaby poważnie” - wskazała na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Mirosława Stachowiak-Różecka.
CZYTAJ WIĘCEJ: Na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego milczał, przed kamerami obraża. Czarzasty atakuje: „Trudno jest dyskutować z głupotą”
Mirosława Stachowiak-Różecka została zapytana na antenie Telewizji wPolsce24 o to, dlaczego nad marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym został rozstawiony parasol ochronny.
Dopóki tak to wygląda, dopóki jest ten parasol, to można udawać, że sprawa nie jest istotna, że to opozycja sobie coś wymyśla i tak dalej
— podkreśliła polityk.
Koalicja 13 grudnia przyzna się do błędu?…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753093-rozecka-oni-swoje-samopoczucie-stawiaja-wyzej-niz-dobro-panstwa