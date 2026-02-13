Sejm głosami posłów koalicji Donalda Tuska przepchnął dziś ustawę, która ma umożliwić zaciągnięcie pożyczki z SAFE i rozdysponowanie tych unijnych funduszy. Tuż przed zakończeniem ekspresowych prac posłów, w mediach pojawiły się informacje, że jednym z beneficjantów środków z SAFE ma być spółka kierowana przez byłego posła Koalicji Obywatelskiej Pawła Poncyljusza. Sprawa miała być nawet poruszana w czasie posiedzenia RBN. „Składamy wniosek o pilne posiedzenie komisji ds. służb specjalnych w tej sprawie. Domagamy się informacji czy CBA w jakikolwiek sposób pełni nadzór nad sposobem rozdziału środków z SAFE” - napisał w mediach społecznościowych szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Do sprawy odniósł się także Paweł Poncyljusz.
Jak wczoraj napisała Wirtualna Polska, nieoficjalnie jednym z bardziej gorących momentów na RBN podczas omawiania listy projektów zakwalifikowanych do SAFE była kwestia programu amunicyjnego, a dokładnie produkcji amunicji artyleryjskiej kaliber 155. Dlaczego?
Jednym z beneficjentów programu ma być spółka Polska Amunicja i to do niej ma trafić najwięcej pieniędzy z SAFE przeznaczonych na ten cel. Tyle że dziś to spółka prywatna, na czele której stoi Paweł Poncyljusz - wskazuje jeden z naszych rozmówców
— czytamy na stronach wp.pl. O tę sprawę miała dopytywać przedstawicieli rządu prezydencka kancelaria.
Ale rząd też robił wrażenie skonsternowanego. Na premierze zrobiło wrażenie nazwisko Poncyljusza
— cytuje swojego rozmówcę Wirtualna Polska.
Poncyljusz to były polityk, ale z wieloletnim stażem. Zaczynał w AWS, później był w PiS, a na końcu został posłem Koalicji Obywatelskiej. Dziś kieruje spółką Amunicja Polska, która działa w ramach programu Narodowa Rezerwa Amunicyjna, a rozdziałem kontraktów, które mają być pokryte środkami z SAFE, zajmuje się Agencja Uzbrojenia.
„Zawiadamiam CBA”
Media informują, że chodzi o kontrakt na dostarczenie wojsku 300 tys. nabojów 155 mm i budowę fabryki amunicji. Łączny koszt tych inwestycji i zakupów szacowano na około 12 mld zł, a z nieoficjalnych informacji wynika, że kwota z SAFE na ten cel wynosi ponad 2 mld euro. Większościowym udziałowcem Polskiej Amunicji do niedawna była Agencja Rozwoju Przemysłu, jednak po dojściu Tuska do władzy to się zmieniło.
We wrześniu 2024 Agencja Rozwoju Przemysłu sprzedała swoje większościowe udziały (51 proc.) w spółce Polska Amunicja pozostałym członkom tego konsorcjum, a więc Grupie WB i Ponarowi Wadowice. Podmiot, który miał - zgodnie z wcześniejszymi założeniami - pod kontrolą państwa zbudować setki tysięcy pocisków dla Sił Zbrojnych RP - znalazł się całkowicie w rękach prywatnych.
— czytamy z kolei na niezależna.pl.
Składam wniosek do CBA w sprawie programu SAFE. Czy miliardy złotych trafią do spółki kierowanej przez byłego posła Koalicji Obywatelskiej Pawła Poncyliusza?
— napisał na X poseł Janusz Kowalski, który mówił o tym z sejmowej mównicy.
Zagłosuję przeciwko KPO 2, czyli programowi SAFE, temu lichwiarskiemu kredytowi z Unii Europejskiej. Zagłosuję przeciwko pozbawianiu Polski suwerenności kontraktowej, zagłosuję za Polską i za Polakami, ale możemy mieć do czynienia z jedną z największych afer korupcyjnych ostatnich lat. Składam wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a jak nie, to będzie być może wniosek o komisję śledczą. Czy tak naprawdę lista jest tajna dlatego, że są przekazywane miliardy złotych do firm, na których czele stoją ludzie Platformy Obywatelskiej? Czy prawdą jest to, co ujawniła przed chwilą Wirtualna Polska, że wiele miliardów złotych może trafić do spółki, na której czele stoi kolega Cezarego Tomczyka. Ile razy się z nim spotykał Cezary Tomczyk? Pan Paweł Poncyljusz, mała spółeczka Polska Amunicja. Skąd my szanowni państwo, nie wiemy, że oni naprawdę chcą przekazać miliardy złotych, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo dla własnych działaczy i pieniądze na kampanię wyborczą? Lista musi być jawna. Nie ma zgody na to, żeby to wasze spółki dostawały pieniądze. Panie Cezary Tomczyk, ile się pan razy spotkał z Pawłem Poncyljuszem? Ile się pan razy spotkał z człowiekiem Donalda Tuska Pawłem Poncyljuszem? Składam wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego
— powiedział tuż przed głosowaniem w sprawie ustawy o SAFE poseł Janusz Kowalski z PiS.
Posłowi Kowalskiemu odpowiedział Paweł Poncyljusz.
Chciałem uprzedzić wszystkie podejrzenia! Znam posła Janusza Kowalskiego od 1997 roku, wtedy działał w Unii Demokratycznej i przyjechał na szkolenie do fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie do Gliwic.
Cezarego Tomczyka poznałem w 2004, jak był studentem UW i organizował klub PiS w ramach debaty u prof. Wojtaszczyka. Co do spółki Polska Amunicja, którą kieruję to jest w 50 proc. własnością WB Group, która to jest własnością państwowej Grupa Polski Fundusz Rozwoju w ponad 26 proc.! Spółka Polska Amunicja została wskazana do realizacji inwestycji w zakresie budowy polskich zdolności do produkcji amunicji 155 mm w ramach programu „Narodowa Rezerwa Amunicyjna” zatwierdzonego przez rząd, w którym poseł Janusz Kowalski był wiceministrem. Jak potrzeba dalszych informacji to Janusz znasz mój telefon i zawsze można zapytać, jak jest!
— odpowiedział w mediach społecznościowych Paweł Poncyljusz.
Konieczna komisja ds. służb specjalnych
Szef klubu PiS i były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak widzi konieczność zwołania posiedzenia sejmowej komisji ds. służb specjalnych, która wyjaśni sprawę kontraktu dla spółki kierowanej przez Poncyljusza.
Ujawniona wczoraj przez media informacja, że największa ilość środków z SAFE trafi do sprywatyzowanej przez rządzących spółki, na czele której stoi były poseł PO nie pozostanie bez naszej reakcji.
Składamy wniosek o pilne posiedzenie komisji ds. służb specjalnych w tej sprawie. Domagamy się informacji czy CBA w jakikolwiek sposób pełni nadzór nad sposobem rozdziału środków z SAFE.
Pokaz „możliwości” tej władzy mieliśmy już w przypadku KPO HoReCa. Nie pozwólmy na to, żeby to powtórzyli!
— napisał w mediach społecznościowych szef klubu PiS poseł Mariusz Błaszczak.
Z kolei były szef CBA zwraca uwagę na to, że rozdysponowanie środków z SAFE jest pozbawione mechanizmów antykorupcyjnych. CBA ma być za chwilę w ogóle zlikwidowane.
Za Rządu PiS zaproponowaliśmy rozwiązanie pozwalające na produkcję amunicji o wysokim NATO-wskim standardzie. Powołane wtedy konsorcjum było kontrolowane przez państwo. We wrześniu 2024 roku rząd Tuska wycofał publiczne środki i mechanizmy kontroli. A teraz, jak podają media, ta firma, kierowana przez byłego polityka PO Pawła Poncyljusza, ma otrzymać najwięcej pieniędzy z programu SAFE. To chyba wiadomo, dlaczego rząd nie widzi potrzeby budowy tarczy antykorupcyjnej pilnującej środków z tego programu…
— napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS Mariusz Kamiński.
