„Gówniarzeria” - tak poseł PiS Ryszard Terlecki, były szef klubu tej partii, ocenił zachowanie swojego klubowego kolegi, Sebastiana Kalety, który kilka dni wcześniej przerwał wypowiedź Terleckiego dla stacji TVN24. Na tym tle doszło do ostrego starcia polityków PiS - jedni wzięli w obronę byłego szefa klubu PiS, drudzy stanęli po stronie posła Kalety.
Wszystko zaczęło się 10 lutego, kiedy to dziennikarka stacji TVN24 Arleta Zalewska zapytała Ryszarda Terleckiego, posła PiS, który powszechnie znany jest z krytyki wobec środowiska politycznego Zbigniewa Ziobry, o to, czy Terlecki „zabrałby pieniądze Ziobrze za to, że nie przychodzi do Sejmu”.
No, jak nie przychodzi, to trudno
— mówił Terlecki.
Czyli powinno być ucięte uposażenie i dieta?
— dopytywała Zalewska.
Właśnie nie wiem, jak to jest w przepisach
— odparł Terlecki. W tym momencie wypowiedź byłego wicemarszałka Sejmu przerwał stojący obok poseł PiS Sebastian Kaleta.
Może pan się w tej sprawie nie wypowiada. (…) Pan minister Ziobro jest obiektem represji politycznych, o czym pan poseł pewnie wie. (…) Powinien otrzymywać z tego powodu, że przyczyny, dla których fizycznie nie przebywa w Sejmie, są przyczynami obiektywnymi, od niego niezależnymi, bo jest obiektem represji politycznych
— zaznaczył Kaleta.
Terlecki ostro o zachowaniu Kalety
Dziś inny dziennikarz TVN24 - Radomir Wit - zapytał Ryszarda Terleckiego o wspomniane zachowanie Kalety.
Gówniarzeria
— ocenił były szef klubu PiS.
Nie bardzo, no ale co zrobić. Nie każdy jest dobrze wychowany
— dodał.
Starcie polityków PiS
Politycy PiS podzielili się na dwa obozy - jedni stanęli po stronie Ryszarda Terleckiego, oceniając, że to zachowanie Kalety było nie na miejscu. Natomiast z drugiej strony są politycy PiS, którzy uważają, że to Terlecki źle się zachował, obrażając Kaletę.
Szanuję Ryszarda Terleckiego i nie zwykłem zabierać głosu w takich sprawach, ale to było moim zdaniem zupełnie niepotrzebne. Uderzajmy w Tuska i jego głupią, szkodliwą politykę a nie w siebie nawzajem. Ryszard, po co odwracasz uwagę od takich spraw jak KPO 2, czyli funduszu SAFE?
— napisał Kacper Płażyński, poseł PiS.
Nazywanie Sebastiana Kalety w taki sposób jest niedopuszczalne i zwyczajnie szkodzi. Doświadczony polityk nie powinien dawać się rozgrywać mediom, które tylko czekają na konflikt, żeby zmieniać narrację i odwracać uwagę od realnych problemów — jak bezpieczeństwo państwa
— zaznaczył Dariusz Stefaniuk, poseł PiS.
Koalicja 13 grudnia nie ma żadnego planu dla Polski - skupiają się wyłącznie na totalnych kłamstwach o Polsce z lat 2015-2023 i szykanach wobec opozycji. Jedną z ofiar tej nagonki jest minister Zbigniew Ziobro. Każdy polityk naszej formacji powinien jednoznacznie bronić atakowanych członków Prawa i Sprawiedliwości oraz mieć w przyszłości odwagę do sprawiedliwych rozliczeń ekipy Tuska. Tak właśnie słusznie i pryncypialnie postąpił Sebastian Kaleta. Dziś zamiast dostarczać paliwa mediom lewicowo-liberalnym, powinniśmy informować Polaków o zagrożeniach, jakie każdego dnia sprowadza na nas fatalna władza, takich jak wspólna unijna pożyczka SAFE. Konstruktywna praca, nie zaś ataki na partyjnych kolegów, którzy znaleźli się na celowniku Koalicji 13 grudnia. O to apeluję!
— napisał Jacek Sasin, poseł PiS.
Za każdym razem od 10 lat, kiedy Terlecki otwiera usta daje paliwo drugiej stronie. Dlatego odrzucają go wyborcy i słusznie. Zwyzywanie Sebastiana Kalety za to, że bronił prześladowanych przez reżim Tuska w ewidentne ustawce Terleckiego z TVN-em, to prawdziwe dno. Nie wiem czy da się już wskazać okręg, z którego Polacy go wybiorą. Nawet jeśli zmienilibyśmy ustawę i zrobili okręg tylko z koła PiS w Krakowie. Obawiam się, że i tak by przegrał
— ocenił Patryk Jaki, europoseł PiS.
Do wszystkich rozgrzanych głów, które rzuciły się dzisiaj na Ryszarda Terleckiego: dajcie sobie na wstrzymanie, Panowie. Pan Marszałek ma za sobą ogromne doświadczenie i polityczną drogę o jakiej wielu może pomarzyć. Powiedział to, co często słyszę od naszych wyborców na spotkaniach. Zamiast tworzyć sektę obliczoną na utwardzenie przekonanych, polecam skupić się na rozmowach z Polakami i posłuchać co dziś ich naprawdę zajmuje oraz jakie są ich obawy. Grając na wewnętrzny konflikt gracie w grę rozpisaną przez naszych przeciwników
— napisał Mateusz Morawiecki, poseł PiS, były premier.
Pełna zgoda z Mateuszem Morawieckim!
— poparł Morawieckiego Krzysztof Szczucki, poseł PiS.
Próba odbierania głosu i przepychanie się przed kamerami z prof. Ryszardem Terleckim, byłym przewodniczącym klubu parlamentarnego PiS, byłym wicemarszałkiem, osobą zasłużoną dla partii, starszym partyjnym kolegą, jest czymś co nie mieści mi się w głowie. To kwestia elementarnej kultury. Coś do czego przyzwyczaili nas pozbawieni kultury harcownicy z PO pokroju Zembaczyńskiego nie może być standardem naszej formacji i jej szkodzi. Różnice zdań mogą i powinny być wydyskutowywane w zupełnie innym miejscu i formie
— zaznaczył Szymon Szynkowski vel Sęk, europoseł PiS.
Z przykrością obserwuję proces suwpolizacji Prawa i Sprawiedliwości. Efekty widać - w sondażach 10 punktów procentowych mniej niż w 2023 r. Teraz ich akcja przeciwko Ryszardowi Terleckiemu. Co jeszcze bardziej szokujące skoordynowany atak na R. Terleckiego przeprowadzany przez niektórych wiceprezesów PiS, którzy jak widać nie dorośli do funkcji, która polega na łączeniu środowiska a nie jego dzieleniu
— stwierdził Piotr Müller, europoseł PiS.
Marszałek Ryszard Terlecki jest jednym z najbardziej doświadczonych polityków naszej formacji. Zawsze wierny Polsce i PiS, niezależnie od okoliczności czy własnych ambicji. Należy mu się ogromny szacunek, a ataki na niego są zdecydowanie poniżej pasa
— napisał Michał Dworczyk, europoseł PiS.
