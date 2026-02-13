Poseł PiS Maria Koc, goszcząc w telewizji wPolsce24, oceniała m.in. pożyczkę dla Polski w ramach programu SAFE. „Program SAFE to wielka pożyczka na 45 lat, która będzie oprocentowana i obwarowana zasadą warunkowości. Jeśli zmieni się rząd, Komisja Europejska może powiedzieć: ‘Spłacajcie pożyczkę, ale pieniędzy nie dostaniecie, bo nie jesteście praworządni’ – to mechanizm podobny do KPO” - stwierdziła poseł. Polityk odniosła się też do wizyty niemieckiego ambasadora Niemiec w polskim Sejmie oraz głosowania w Parlamencie Europejski, który był przeciwko poprawce stwierdzającej, że tylko biologiczna kobieta może zajść w ciążę.
Podczas procedowania rządowych projektów, dotyczących ustawy wdrażającej SAFE i ustawy o statusie osoby najbliższej w związku, na galerii Sejmu był obecny Miguel Berger, ambasador Niemiec. …
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753080-maria-koc-ambasador-niemiec-siedzial-i-patrzyl-na-tuska