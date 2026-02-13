TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Maria Koc: Ambasador Niemiec siedział i patrzył na Tuska. Chciał przypilnować, by ta ustawa została przyjęta

Poseł PiS Maria Koc / autor: Fratria
Poseł PiS Maria Koc / autor: Fratria

Poseł PiS Maria Koc, goszcząc w telewizji wPolsce24, oceniała m.in. pożyczkę dla Polski w ramach programu SAFE. „Program SAFE to wielka pożyczka na 45 lat, która będzie oprocentowana i obwarowana zasadą warunkowości. Jeśli zmieni się rząd, Komisja Europejska może powiedzieć: ‘Spłacajcie pożyczkę, ale pieniędzy nie dostaniecie, bo nie jesteście praworządni’ – to mechanizm podobny do KPO” - stwierdziła poseł. Polityk odniosła się też do wizyty niemieckiego ambasadora Niemiec w polskim Sejmie oraz głosowania w Parlamencie Europejski, który był przeciwko poprawce stwierdzającej, że tylko biologiczna kobieta może zajść w ciążę.

Podczas procedowania rządowych projektów, dotyczących ustawy wdrażającej SAFE i ustawy o statusie osoby najbliższej w związku, na galerii Sejmu był obecny Miguel Berger, ambasador Niemiec. …

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

