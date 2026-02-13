Wideo

Ustawa o statusie osoby najbliższej. Wyznanie Józefaciuka z mównicy sejmowej: "Jako gej". Z sali padło fundamentalne pytanie

  • Polityka
  • opublikowano:
Pokonany lewicowo-liberalną "bronią". "Gej" czy "osoba gejowska"? Fundamentalne pytanie zbiło posła Józefaciuka z pantałyku. Na zdjęciu Marcin Józefaciuk / autor: Fratria
Pokonany lewicowo-liberalną "bronią". "Gej" czy "osoba gejowska"? Fundamentalne pytanie zbiło posła Józefaciuka z pantałyku. Na zdjęciu Marcin Józefaciuk / autor: Fratria

Dziś w Sejmie podjęto uchwałę ws. powołania komisji nadzwyczajnej ds. ustaw dotyczących statusu osoby najbliższej. Poseł Marcin Józefaciuk stał się bohaterem niecodziennej sytuacji. Przemawiając z mównicy sejmowej określił się mianem „geja”. Natomiast z sali plenarnej padło fundamentalne pytanie o „osobę gejowską”.

Za powołaniem komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących statusu osoby najbliższej w związku i umowy o wspólnym pożyciu głosowało 229 posłów, 187 było przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu.

Wyznanie Józefaciuka

Poseł Marcin Józefaciuk wyszedł na mównicę z pewnym ogłoszeniem.

Jako gej chciałbym z mównicy spojrzeć w oczy osób, które uważają, że jestem ideologią

— powiedział niezrzeszony poseł.

Gej” czy „osoba gejowska”?

Z sali plenarnej padło natomiast pytanie.

A nie ma osoba gejowska?

— zapytał jeden z posłów.

Przez resztę czasu Józefaciuk stał i patrzy na zgromadzonych w sali plenarnej parlamentarzystów.

Skąd pytanie o „osobę gejowską”?

Środowiska lewicowo-liberalne walczą o bezpłciowość w nazewnictwie. Niedawno weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, która nakazuje neutralność płciową w ogłoszeniach o pracę. Za złamanie tego absurdalnego przepisu pracodawcy grozi kara finansowa. Padają nawet kpiące pytania, czy zamiast murarza powinniśmy mieć teraz np. „osobę murarską”.

xyz/Sejm/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych