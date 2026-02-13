Buta niemieckiego ambasadora w Polsce! Tak odpowiedział ministrowi Przydaczowi: "Serio?"; "Tylko odwrócenie uwagi"

  • Polityka
  • opublikowano:
Marcin Przydacz / autor: PAP/Radek Pietruszka/X
Marcin Przydacz / autor: PAP/Radek Pietruszka/X

Niemiecki ambasador Miguel Berger i minister Marcin Przydacz starli się w sieci po sejmowej debacie nad ustawą wdrażającą unijny program dozbrajania SAFE. Projekt został dziś przyjęty głosami koalicji rządzącej, wywołał polityczną wymianę zdań o intencje i znaczenie inicjatywy.

CZYTAJ TAKŻE: Sejm przegłosował ustawę wdrażającą unijny program dozbrajania SAFE! Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 236 posłów

Ambasador Niemiec Miguel Berger pojawił się wczoraj w Sejmie. W tym czasie procedowano dwa rządowe projekty - ustawę wdrażającą SAFE i ustawę o statusie osoby najbliższej w związku.

Śledziłem debatę w Sejmie na temat programu SAFE. Pojawiły się zaskakujące kontrowersje dotyczące programu o wartości 150 mld euro, z którego Polska otrzyma lwią część w wysokości 44 mld euro. Program SAFE ma na celu wzmocnienie zdolności obronnych Europy. Biorąc pod uwagę zagrożenie ze strony Rosji, nie ma czasu do stracenia

— napisał wczoraj Miguel Berger.

„SAFE Sejm już przyjął i po naszej myśli brzmi”

Na ten wpis już dzisiaj zareagował Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, który za pośrednictwem platformy X przesłał „tekst możliwej depeszy do Berlina”.

Panie Kanclerzu, na wstępie śpieszę donieść

SAFE Sejm już przyjął i po naszej myśli brzmi

Po tej ustawie nasze wpływy wzrosną w MONie

Jest to dziś faktem, czemu nie zaprzeczy nikt?

Muszę tu wspomnieć jednak o gorszącej scenie

Której wspomnienie budzi we mnie żal i wstręt (…)

— napisał Przydacz.

Szefowi prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej odpowiedział niemiecki ambasador.

Serio? Powinieneś wiedzieć, że SAFE to inicjatywa podjęta w ramach polskiej prezydencji w UE, mająca na celu wzmocnienie europejskich zdolności obronnych. Traktujemy ostrzeżenie SACEUR poważnie, nie ma więc czasu do stracenia. Próba przekształcenia tego w debatę na temat niemieckiego przemysłu obronnego jest tylko odwróceniem uwagi

— wskazał Miguel Berger.

Sejm uchwalił dziś ustawę wdrażającą unijny program dozbrajania SAFE. Za ustawą zagłosowało 236 posłów, przeciw było 199, a czterech wstrzymało się od głosu. Ustawę poparły kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050, a także koło Razem. Przeciwko byli posłowie klubu Prawo i Sprawiedliwość (od głosu wstrzymał się poseł Paweł Jabłoński), Konfederacji oraz koła Konfederacji Korony Polskiej. Z koła Demokracja Bezpośrednia posłowie Jan Ardanowski i Jarosław Sachajko byli przeciwko ustawie, a posłowie Paweł Kukiz i Tomasz Rzymkowski wstrzymali się od głosu.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Dlaczego Niemcy nie wejdą do programu SAFE? Ambasador Niemiec opowiada o…ratingu. Mocna odpowiedź Bochenka

Co ambasador Niemiec robił w Sejmie? Opublikował dwa wpisy i wyraził „poparcie” dla Kotuli. Bochenek: „Symboliczne!”

X/PAP/tt

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych