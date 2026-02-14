„Nowe podstawy programowe wprowadzone przez minister Nowacką świadczą o tendencji do ‘odpolszczenia’ historii i zanegowania kanonu. Wykreślenie takich postaci jak Zawisza Czarny czy Anna Walentynowicz to tylko przykłady dążenia do tego, by w Polsce było jak najmniej Polski” - powiedział prof. Andrzej Nowak, komentując w Radiu Wnet zmiany w polskim systemie edukacji. Prof. Nowak wrócił też do niedawnego udziału w procesie wytoczonym przez prof. Wojciecha Roszkowskiego minister Barbarze Nowackiej, ocenił też m.in. możliwość wstąpienia do Rady Pokoju oraz pozycji Donalda Tuska w kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi.
„To łajdactwo powinno zostać ukarane”
Historyk relacjonował swój udział w niedawnej rozprawie odbywającej się w ramach procesu wytoczonego szefowej MEN przez innego znanego historyka i ekonomistę, prof. Wojciecha Roszkowskiego w sprawie jej wypowiedzi o podręczniku „HiT”.
Było mi bardzo trudno dojść do słowa, ponieważ pani sędzia ucinała każdą moją wypowiedź. Twierdzenie minister Nowackiej, że na każdej stronie książki profesora Roszkowskiego jest kłamstwo, jest oczywiście kłamliwe.
— mówił prof. Andrzej Nowak
Obrona próbowała argumentować, że to „licencja poetica” z wiecu wyborczego, jednak ta kłamliwa kampania, rozpoczęta przez Donalda Tuska
— stwierdził, wspominając przy tym „kłamstwo o rzekomych słowach o dzieciach z in vitro”, których, jak zaznaczał, w książce nie ma.
Ta kampania doprowadziła profesora Roszkowskiego do ciężkiego zawału serca.(…) To łajdactwo wobec człowieka o wyjątkowym dorobku powinno zostać ukarane
— podkreślił prof. Nowak.
„Odpolszczenia” historii
Krzysztof Skowroński, prowadzący program, zauważył przy tym, że „ta sprawa wiąże się z szerszym pytaniem o system edukacji”
Nowe podstawy programowe wprowadzone przez minister Nowacką świadczą o tendencji do „odpolszczenia” historii i zanegowania kanonu. Wykreślenie takich postaci jak Zawisza Czarny czy Anna Walentynowicz to tylko przykłady dążenia do tego, by w Polsce było jak najmniej Polski
— stwierdził gość radia Wnet.
Rady Pokoju i Donald Tusk
Według historyka najkorzystniejsza dla nas jest sytuacja, w której prezydent Karol Nawrocki wykazuje pozytywne zainteresowanie inicjatywą Trumpa, nawet jeśli rząd i Sejm blokują formalne uczestnictwo.
Jego zdaniem sama Rada Pokoju ma potencjał dobra, gdyż ONZ jest obecnie instytucją bardzo skorumpowaną, ociężałą, jak i kosztowną. Zastrzegł jednocześnie, że trzeba poczekać, czy rzeczywiście działania Rady przyniosą oczekiwane skutki.
Czy tak będzie, okaże się i dobrze, że nasz system ustrojowy nie może tego rozstrzygnąć
— stwierdził profesor.
Wykluczony Donald Tusk
Prof. Andrzej Nowak ocenił też pozycję premiera Polski w kontaktach z administracją Białego Domu.
Donald Tusk jest całkowicie wykluczony z relacji z Trumpem po swoim groteskowym zdjęciu, na którym „mierzy z palców” w plecy prezydenta USA. To jest część dłuższego filmiku, na którym widać, jak śmieją się z Donalda Trumpa, czy też z gestu Donalda Tuska, zgromadzeni wówczas przywódcy.
— mówił prof. Nowak, zaznaczając, że Tusk umieścił wspomniane zdjęcie w swojej autoryzowanej biografii.
oprac. Sławomir Cedzyński/Wnet.pl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753074-prof-andrzej-nowak-to-lajdactwo-powinno-zostac-ukarane
