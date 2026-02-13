„Projekt odroczenia KseF-u o dwa lata dla mikroprzedsiębiorców jest konieczny. Uważam, że po tych dwóch latach należy ten obowiązek usunąć z prawa. KseF w przypadku mikroprzedsiębiorców nie jest potrzebny” - powiedział poseł PiS Bartłomiej Wróblewski na konferencji prasowej.
Od 1 lutego 2026 r. ruszył Krajowy System e-Faktur. Służy on do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur wystawianych przez przedsiębiorców na rzecz innych przedsiębiorców.
„Projekt odroczenia jest konieczny”
Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski zwrócił uwagę na fakt, że „wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KseF-u) jest sprzeczne z ideą deregulacji”.
Rząd obiecywał, że będzie mniej prawa, mniej obowiązków, w szczególności dla przedsiębiorców, a jest wprost odwrotnie
— zauważył.
Wskazał, że „projekt odroczenia KseF-u o dwa lata dla mikroprzedsiębiorców jest konieczny”.
Osobiście uważam, że po tych dwóch latach należy ten obowiązek usunąć z prawa. KseF w przypadku mikroprzedsiębiorców nie jest potrzebny
— podkreślił Bartłomiej Wróblewski.
Politycy PiS apelowali również do marszałka Czarzastego, aby nie trzymać projektu odroczenia w sejmowej zamrażalce.
W pierwszym etapie obowiązkiem wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF zostały objęte największe firmy, których przychody w 2024 r. przekraczały 200 mln zł. Dopiero w kolejnym etapie – który rozpocznie się 1 kwietnia br. – systemem mają zostać objęci inni przedsiębiorcy, poza najmniejszymi, które wystawiają faktury na rzecz innych firm o wartości poniżej 10 tys. zł miesięcznie, dla których KSeF stanie się obowiązkowy od początku przyszłego roku.
