„Jeśli jako Szef Agencji nie wywiąże się Pan z tego zadania albo zrobi to w sposób nierzetelny, w przyszłości poniesie Pan konsekwencje karne z tytułu niedopełnienia obowiązków” - napisał były szef MSWiA Mariusz Kamiński do szefa ABW pułkownika Rafała Syrysko. Chodzi o sprawdzenie powiązań Włodzimierza Czarzastego z Rosjanami.
Marszałek Sejmu nie poddał się weryfikacji przez służby, dlatego wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Sprawa została poruszona na ostatnim posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, którą zwołał prezydent Karol Nawrocki.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego milczał, przed kamerami obraża. Czarzasty atakuje: „Trudno jest dyskutować z głupotą”
Głowa państwa nie była usatysfakcjonowana wyjaśnieniami, dlatego zaprosiła ministra koordynatora służb specjalnych oraz szefów służb na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego.
Kamiński do szefa ABW ws. Czarzastego
Do sprawy odniósł się były szef MSWiA Mariusz Kamiński, kierując słowa do szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Zwracam się bezpośrednio do Szefa ABW, płk. Rafała Syrysko: ma Pan obowiązek podjąć działania i zweryfikować pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje o niebezpiecznych powiązaniach Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego
— napisał europoseł PiS na portalu X.
Jeśli jako Szef Agencji nie wywiąże się Pan z tego zadania albo zrobi to w sposób nierzetelny, w przyszłości poniesie Pan konsekwencje karne z tytułu niedopełnienia obowiązków
— dodał polityk.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Prezydent zaprosi Siemoniaka i szefów służb specjalnych na spotkanie! Chodzi o Czarzastego. „By bardzo precyzyjnie porozmawiać”
CZYTAJ TAKŻE: Komorowski mówił o Czarzastym. To się Lewicy nie spodoba. „Szczerze mówiąc, ja też chciałbym wiedzieć, dlaczego…”
xyz/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753071-szef-abw-odpowie-ws-czarzastego-kaminski-konsekwencje-karne
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.