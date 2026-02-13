„Zgódźmy się co do tego, że kwestia amunicji, zbrojeń naprawdę musi być poza sporem politycznym i nie może być co do tego żadnych wątpliwości, nawet najmniejszych. I w żadnym takim przypadku też nie będzie wątpliwości. Zarówno w instrumencie SAFE, jak i w Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, a także w budżecie państwa zasady wydatkowania środków są zupełnie takie same” - wskazał wiceszef MON Cezary Tomczyk, odpowiadając na pytanie reportera Telewizji wPolsce24 Krzysztofa Nowiny-Konopki.
CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Miliardy złotych z SAFE na firmę na której czele stoi były poseł KO? Kowalski ujawnia sensacyjne informacje. „To jest drugie KPO”
Czy wynikiem lobbingu nie było właśnie teraz wpisanie w ramy programu SAFE w dziale amunicyjnym spółki Amunicja Polska? Chyba państwo się spodziewali, że fakt, że kieruje nią Paweł Poncyliusz, wypłynie i będzie świadczył o tym, że tutaj jakiś lobbing może mieć miejsce. Nie przesądzam, ale takie podejrzenia były chyba spodziewane. Pytanie brzmi, czy to jest decyzja ostateczna?
— pytał Krzysztof Nowina-Konopka.
„Mamy zupełnie inne zdanie”
Wiceszef MON Cezary Tomczyk wskazał, że jest dokładnie tak, jak powiedział.
Uchwała Rady Ministrów z marca 2023 roku nakreśliła również listę firm, które zostały uznane przez premiera Morawieckiego jako właściwe. My mamy zupełnie inne zdanie. To polskie spółki zbrojeniowe, to Polska Grupa Zbrojeniowa będzie budowała swoje zdolności amunicyjne. I wtedy, kiedy pan mówi o lobbingu, to jest to właśnie ten element. Nikt nie chciał na Polsce tak zarobić, jak niektóre firmy, które uważały, że Polacy jak ostatnie fujary nie będą w stanie sami produkować amunicji. Jeżeli doszłoby do konfliktu, sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa bezpośredniego, to my musimy być pewni, że suwerenność amunicyjna jest u nas i to najlepiej w spółkach Skarbu Państwa, które są pod pełną kontrolą państwa. I taką decyzję podjął premier Tusk
— wskazał Tomczyk.
Zgódźmy się co do tego, że kwestia amunicji, zbrojeń naprawdę musi być poza sporem politycznym i nie może być co do tego żadnych wątpliwości, nawet najmniejszych. I w żadnym takim przypadku też nie będzie wątpliwości. Zarówno w instrumencie SAFE, jak i w Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, a także w budżecie państwa zasady wydatkowania środków są zupełnie takie same
— dodał wiceszef MON.
CZYTAJ TAKŻE: Dlaczego Niemcy nie wejdą do programu SAFE? Ambasador Niemiec opowiada o…ratingu. Mocna odpowiedź Bochenka
„Sposób zakupów jest przejrzysty”
Mechanizm SAFE nie zmienia systemu zakupowego. Dalej Sztab Generalny WP wskazuje na potrzeby, a Agencja Uzbrojenia realizuje, szuka wykonawców, podpisuje kontrakty […] Było dzisiaj wielu posłów opozycji, którzy zagłosowali przeciwko tej ustawie. My się nie boimy, bo sposób zakupów jest przejrzysty i niezmienny
— zaznaczyła pełnomocnik rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
Głos zabrał również rzecznik rządu Adam Szłapka.
Wielu posłów opozycji mówi dużo o warunkowości. Chcę wszystkich poinformować, że jedynym aktem legislacyjnym obowiązującym w Unii Europejskiej jest rozporządzenie przyjęte w grudniu 2020 roku. Premierem był wtedy Mateusz Morawiecki. I to jest jedyny akt, który te sprawy reguluje. Wielu posłów opozycji powoływało się też na kamienie milowe i na KPO. Przypominam, że kamienie milowe w KPO to jest dziecko rządu Mateusza Morawieckiego
— mówił Adam Szłapka.
FB/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753069-poncyljusz-i-spolka-od-amunicji-pytanie-telewizji-wpolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.