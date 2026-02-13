„To ‘szulerski manewr’ i ruch bankruta. Unia ma potężny kryzys finansowy i nie jest w stanie obsługiwać projektu New Generation EU, więc wymyślono ‘zrolowanie’ tego zadłużenia poprzez przekwalifikowanie wydatków z walki z pandemią na zbrojenia” - w ten sposób prof. Grzegorz Górski ocenił pożyczkę w ramach programu SAFE. Jak podkreślił na antenie telewizji wPolsce24, w tym przypadku „nie chodzi o obronę przed Rosją, ale o wpompowanie pieniędzy w upadający przemysł niemiecki i francuski, który ucierpiał przez unijną politykę klimatyczną”. Prof. Górski w rozmowie z Tadeuszem Płużańskim nie miał wątpliwości: „Generałowie Tuska i Kosiniaka-Kamysza obiecują Eldorado dla polskich firm, ale to nieprawda – w Polsce będą jedynie przyklejane nalepki na zagraniczne komponenty”.
Prof. Górski: Będziemy kupować unijny „szmelc”…
