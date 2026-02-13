Sejm podjął uchwałę ws. powołania komisji nadzwyczajnej ds. ustaw dotyczących statusu osoby najbliższej. W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego wnioskowała o to posłanka Urszula Pasławska. „Konia możecie krową nazwać i tak koniem pozostanie” - mówił Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki, który w imieniu PiS złożył wniosek o odrzucenie projektu uchwały.
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu, który zastąpił ustawę o związkach partnerskich, odbyło się wczoraj. Dziś został on - wraz z projektem przepisów wprowadzających - poddany głosowaniom. Posłowie i posłanki byli przeciwni jego odrzuceniu w pierwszym czytaniu - podjęli decyzję o jego dalszym procedowaniu w komisji.
Za powołaniem komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących statusu osoby najbliższej w związku i umowy o wspólnym pożyciu głosowało 229 posłów, 187 było przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu.
„Charakter interdyscyplinarny”
O potrzebie jej powołania mówiła posłanka Urszula Pasławska.
Podkreśliła, że proponowane zmiany mają charakter interdyscyplinarny i dotyczą wielu obszarów prawa - od szeroko rozumianego prawa cywilnego, po prawo finansowe i administracyjne. Dlatego - jak mówiła - jest konieczność, aby przyjrzeć się w tej ustawie i pracować w szczególnym rygorze.
Zaznaczyła też konieczność obniżenia temperatury sporu politycznego w sprawie, która dotyczy prawie 2,5 mln Polaków.
Niech to będzie nowa przestrzeń do dialogu, do dyskusji, ponieważ oczekiwanie jest takie, iż znajdziemy porozumienie i ten konsensus będzie szerszy niż koalicja 15 października. Zapraszamy do dyskusji merytorycznej, ponieważ wczorajsza dyskusja (nad projektami - PAP) miała charakter polityczny
— powiedziała.
Wniosek o odrzucenie projektu
Wniosek o odrzucenie projektu uchwały złożył poseł Przemysław Czarnek (PiS).
Konia możecie krową nazwać i tak koniem pozostanie. Wy po prostu sprzeciwiacie się głosowi pana marszałka Sawickiego, który mówi (…): ‘To jest tylko pierwszy etap w dążeniu do legalizacji, adopcji dzieci przez związki gejowskie’ i na to pozwolić nie można, nawet gdyby tu przyszło sześciu ambasadorów
— powiedział.
Podobne zdanie wyraził poseł Konfederacji Witold Tumanowicz, który także zawnioskował o odrzucenie uchwały.
Sejm tym głosom się nie przychylił - za odrzuceniem uchwały było 190 posłów, 229 - przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu.
Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która – rejestrowana w USC – umożliwi stronom m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.
PAP/X/tt
