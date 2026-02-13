WIDEO

Przemysław Czarnek w Sejmie ws. ustaw dotyczących statusu osoby najbliższej: Konia możecie krową nazwać i tak koniem pozostanie

  • Polityka
  • opublikowano:
Przemysław Czarnek / autor: PAP/Marcin Obara
Przemysław Czarnek / autor: PAP/Marcin Obara

Sejm podjął uchwałę ws. powołania komisji nadzwyczajnej ds. ustaw dotyczących statusu osoby najbliższej. W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego wnioskowała o to posłanka Urszula Pasławska. „Konia możecie krową nazwać i tak koniem pozostanie” - mówił Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki, który w imieniu PiS złożył wniosek o odrzucenie projektu uchwały.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu, który zastąpił ustawę o związkach partnerskich, odbyło się wczoraj. Dziś został on - wraz z projektem przepisów wprowadzających - poddany głosowaniom. Posłowie i posłanki byli przeciwni jego odrzuceniu w pierwszym czytaniu - podjęli decyzję o jego dalszym procedowaniu w komisji.

Za powołaniem komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących statusu osoby najbliższej w związku i umowy o wspólnym pożyciu głosowało 229 posłów, 187 było przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu.

Charakter interdyscyplinarny”

O potrzebie jej powołania mówiła posłanka Urszula Pasławska.

Podkreśliła, że proponowane zmiany mają charakter interdyscyplinarny i dotyczą wielu obszarów prawa - od szeroko rozumianego prawa cywilnego, po prawo finansowe i administracyjne. Dlatego - jak mówiła - jest konieczność, aby przyjrzeć się w tej ustawie i pracować w szczególnym rygorze.

Zaznaczyła też konieczność obniżenia temperatury sporu politycznego w sprawie, która dotyczy prawie 2,5 mln Polaków.

Niech to będzie nowa przestrzeń do dialogu, do dyskusji, ponieważ oczekiwanie jest takie, iż znajdziemy porozumienie i ten konsensus będzie szerszy niż koalicja 15 października. Zapraszamy do dyskusji merytorycznej, ponieważ wczorajsza dyskusja (nad projektami - PAP) miała charakter polityczny

— powiedziała.

Wniosek o odrzucenie projektu

Wniosek o odrzucenie projektu uchwały złożył poseł Przemysław Czarnek (PiS).

Konia możecie krową nazwać i tak koniem pozostanie. Wy po prostu sprzeciwiacie się głosowi pana marszałka Sawickiego, który mówi (…): ‘To jest tylko pierwszy etap w dążeniu do legalizacji, adopcji dzieci przez związki gejowskie’ i na to pozwolić nie można, nawet gdyby tu przyszło sześciu ambasadorów

— powiedział.

Podobne zdanie wyraził poseł Konfederacji Witold Tumanowicz, który także zawnioskował o odrzucenie uchwały.

Sejm tym głosom się nie przychylił - za odrzuceniem uchwały było 190 posłów, 229 - przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu.

Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która – rejestrowana w USC – umożliwi stronom m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.

CZYTAJ WIĘCEJ: Szefernaker wprost: Jeżeli byłaby to ustawa o statusie osoby najbliższej, a nie de facto legalizująca związki partnerskie, to miałaby szanse

PAP/X/tt

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych