Nagonka, jaką rozpętano na byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, jest niezwykle groźna. Poseł PiS otrzymuje liczne groźby zabójstwa. „Po przejęciu władzy Donald Tusk świadomie rozpętuje w Polsce atmosferę nienawiści” - napisał w mediach społecznościowych Zbigniew Ziobro, który w obawie o życie i zdrowie swojej rodziny zdecydował się zawiadomić prokuraturę, by odnalazła i pociągnęła do odpowiedzialności autorów tych gróźb. „Tym razem groźby zostały skierowane także wobec mojego dziecka oraz obrońcy - adwokata Bartosza Lewandowskiego. Dlatego zdecydowałem się skierować wniosek o ściganie sprawców” - poinformował były szef MS.
Neo-Prokuratura Krajowa wydała postanowienie o poszukiwaniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry listem gończym. Wcześniej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, kpiącym tonem w powiedział publicznie w mediach, że służby mogą nawet przywieźć posła w bagażniku. Polityczne polowanie na Zbigniewa Ziobrę jest nie tylko obrzydliwe, ale bardzo groźne. Na ulicach Warszawy pojawiły się plakaty oferujące pieniądze za jego dostarczenie - żywego lub martwego. Jak poinformował obrońca Zbigniewa Ziobry mec. Bartosz Lewandowski, on i jego klient otrzymują groźby.
Adwokat zawiadomił prokuraturę i domaga się skutecznego dochodzenia.
„Zarzucają mi czyny, których nie popełniłem”
Skoro prokuratura mogła wejść do domu starszej kobiety, która napisał pod adresem Jerzego Owsiaka „giń człeku”, a sąd uznać, że to realnie brzmiące groźby pozbawienia życia, to dlaczego nie zajmie się groźbami zabójstwa, jakie były szef MS otrzymuje?
W ostatnim czasie otrzymuję liczne groźby, w tym groźby zabójstwa. Na ulicach Warszawy zawisły nawet plakaty oferujące pieniądze za Zbigniewa Ziobro - żywego lub martwego. Po przejęciu władzy Donald Tusk świadomie rozpętuje w Polsce atmosferę nienawiści. Kieruje ją przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, szczególnie wobec mnie. Odwraca uwagę Polaków od swojej nieudolności, od drastycznego wzrostu cen energii i katastrofalnej sytuacji w służbie zdrowia. Dotąd nie reagowałem na pogróżki, bo dotyczyły wyłącznie mnie.
Jednak tym razem groźby zostały skierowane także wobec mojego dziecka oraz obrońcy - adwokata Bartosza Lewandowskiego. Dlatego zdecydowałem się skierować wniosek o ściganie sprawców. Nie mam jednak złudzeń, że kierownictwo nielegalnie przejętej prokuratury odpowiednio zareaguje. Zostali szefami prokuratury wyłącznie dzięki przestępczym decyzjom Tuska i jego kompanów. I są mu winni posłuszeństwo.
A to ci politycy kłamliwie mnie oskarżają. Zarzucają mi czyny, których nie popełniłem. By uwiarygadniać swoje kłamstwa, łamią procedury śledcze i sądowe. A nawet niszczą sędziego, gdy wyda rozstrzygnięcie nie po partyjnej linii władzy. Wokół fabrykowanego procesu rozpętują nagonkę cieknącą nienawiścią. Panie Tusk, jest Pan odpowiedzialny za cały ten spektakl oszczerstw i gróźb. Jeśli cokolwiek stanie się moim najbliższym lub mojemu obrońcy, pełna odpowiedzialność spadnie na Pana
— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Zbigniew Ziobro.
