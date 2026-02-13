Niemiecki ambasador Miguel Berger zareagował na wpis Rafała Bochenka. Na odpowiedź rzecznika PiS nie musiał czekać długo. „Wolałbym, aby Niemcy zapłaciły reparacje za całe zło i wszystkie szkody, jakie wyrządziły mojemu krajowi” – podkreślił Bochenek.
Symboliczne! Niemiecki Ambasador pilnuje w polskim parlamencie, jak przebiega proces legislacyjny ustawy wdrażającej niemiecki kaganiec pn.: SAFE… Panie ambasadorze, skoro program SAFE jest taki wspaniały to dlaczego Pana kraj nie zdecydował się z niego skorzystać?
— zapytał rzecznik PiS Rafał Bochenek.
Na ten wpis zareagował sam ambasador Miguel Berger.
Panie Bochenek, ponieważ Niemcy mają rating AAA i dzięki temu mogą uzyskać tańsze finansowanie. Jednak ponieważ chcemy wspierać szybki rozwój zdolności obronnych w Europie, zgodziliśmy się – pod przewodnictwem Polski – wnieść wkład i współfinansować utworzenie SAFE
— odpowiedział niemiecki ambasador.
„Wciąż czekamy na reparacje”
Miguel Berger nie czekał długo na reakcję Rafała Bochenka.
Szanowny Panie Ambasadorze, dziękujemy za hojną, długoterminową linię kredytową… Wolałbym, aby Niemcy zapłaciły reparacje za całe zło i wszystkie szkody, jakie wyrządziły mojemu krajowi. Wówczas nasza ocena również byłaby lepsza. Wciąż czekamy na reparacje
— napisał Rafał Bochenek.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753049-niebywale-oto-slowa-ambasadora-niemiec-ws-safe
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.