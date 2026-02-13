Po burzliwych debatach, mimo sprzeciwu opozycji i wątpliwości prezydenta, Sejm przyjął ustawę pozwalającą wdrożyć program SAFE. Polska zaciągnie kredyt w wysokości 44 miliardów euro w ramach unijnego program dozbrajania SAFE. Umożliwi ona powołanie specjalnego, zarządzanego przez BGK funduszu, za pośrednictwem którego będą mogły być wydawane pieniądze z programu. Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 236 posłów, przeciw było 199, czterech wstrzymało się od głosu.
Argumentacja rządu
Przed głosowaniem głos zabrał minister finansów Andrzej Domański, który podkreślił, że program pozwoli zaoszczędzić od 36 do 60 mld zł i przyspieszyć modernizację polskiej armii. Zapowiedział też złożenie „kompleksowej poprawki” na etapie senackim, która „bardzo wyraźnie pokaże”, że spłata SAFE nie będzie pochodziła z części 29. budżetu MON, czyli z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, z którego obecnie finansuje się wiele polskich kontraktów zbrojeniowych.
Każdy, kto głosuje przeciwko programowi SAFE, jest albo głupcem, albo zdrajcą interesów Polski
– mówił szef MF.
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił z kolei, że głosowanie jest „jednym z najważniejszych głosowań w histroii modernizacji sił zbrojnych”. Zwrócił uwagę, że armia potrzebuje radykalnego przyspieszenia, na co pozwolić ma SAFE. Zwracał też uwagę na transparentność procesu finansowania programu, jak i na zawarte w nim mechanizmy antykorupcyjne.
Ustawę poparły kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050, a przeciwko były klub Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja.
Sprzeciw opozycji
Opozycja podkreśla, że program SAFE nie jest dotacją, ale kredytem.
Bezpośrednio przed głosowaniem, w imieniu Prawa i Sprawiedliwości, głos zabrał Mariusz Błaszczak były szef MON.
Chcecie wiedzieć, jak będzie z pożyczką SAFE, którą uważacie za mannę z nieba? Rzucacie się n te pożyczki, nie mając w sobie za grosz refleksji, że UE za chwilę powie: albo przyjmiecie nielegalnych migrantów, albo wstrzymają wypłatę.Albo stwierdzicie, że nie ma 2 płci, tylko wiecie ile, 240 i z każdym dniem ta liczba rośnie, albo wstrzymają wypłatę. Albo zgodzicie się na zmianę traktatów oznaczającą utratę niepodległości, albo wstrzymają wypłatę. Na tym polega warunkowość, na którą się zgadzacie. Chcecie zamknąć możliwości zakupowe Wojska Polskiego do wąskiego katalogu uzbrojenia, które wskaże UE, zamiast korzystać z rozwiązań PiS
— stwierdził Mariusz Błaszczak.
Wokół sprawy narastają pytania, na które wciąż nie ma odpowiedzi. Pokazała to wczorajsza burzliwa debata w Sejmie.
„To nie jest ‘tsunami pieniędzy’. Nie dotacja, nie donacja, tylko pożyczka” - mówił m.in. Andrzej Śliwka, poseł PiS, w wystąpieniu sejmowym. Kolejny raz tłumaczył wątpliwości opozycji w sprawie programu SAFE i zwracał uwagę, że są liczne powody, dla których entuzjazm koalicji jest nieco zbyt daleko idący. „Ten dokument nie jest spójny. Ten dokument nie jest kompatybilny z tym, co mogłoby dzisiaj determinować zaopatrzenie armii. Nie tędy droga” - wskazywał poseł Marek Jakubiak.
By Polska na pewno skorzystać mogła z unijnego programu, przygotowana w MON ustawa musi wejść w życie do marca, gdy planowane jest zawarcie umowy pożyczkowej na środki z SAFE z Komisją Europejską. Ustawa zakłada stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB), za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z pieniędzy z SAFE.
