„Maski opadły. PiS i Konfederacja zagłosowały przeciwko programowi SAFE, czyli przeciw bezpieczeństwu Polski” - napisał Donald Tusk na portalu X, odnosząc się do dzisiejszego głosowania w Sejmie ws. ustawy o SAFE. Premier doczekał się dosadnych ripost, a także pytań odnośnie do niejasności.
Sejm przyjął ustawę o środkach z programu SAFE. Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 236 posłów, przeciw było 199, czterech wstrzymało się od głosu. Ustawę poparły kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050, a przeciwko były klub Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja.
Donald Tusk postanowił skorzystać z okazji i zaatakować prawicowe partie.
Maski opadły. PiS i Konfederacja zagłosowały przeciwko programowi SAFE, czyli przeciw bezpieczeństwu Polski, przeciw nowoczesnej armii, przeciw polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu. To już nie jest opozycja, to są wrogowie polskiej niepodległości
— napisał na portalu X.
Wątpliwości ws. SAFE
Politycy i komentatorzy życia politycznego nie pozostali Tuskowi dłużni. Na portalu X rozgorzała dyskusja.
Wieloletni kredyt, na niekorzystnych warunkach. Brak tarczy antykorupcyjnej, co w kontekście informacji, że największym beneficjentem ma być spółka Polska Amunicja zarządzana przez Pawła Poncyliusza, kolegę Tuska budzi uzasadnione wątpliwości co do wydatkowania tych pieniędzy
— napisał rzecznik PiS Rafał Bochenek.
I tak tłuką na okrągło ten prostacki przekaz dla ćwierćinteligentów, licząc, że ktoś im uwierzy - bo to jedyne, co umieją
— stwierdził poseł PiS Radosław Fogiel.
Zagłosowaliśmy za polskimi interesami, czyli przeciw dotowaniu niemieckiego przemysłu zbrojeniowego, przeciw centralizacji UE poprzez wspólny dług, przeciw drogiej pożyczce, przeciw niesprawiedliwemu mechanizmowi warunkowości, który służyć może KE do szantażowania finansowego Polski, przeciw całkowitej nietransparentności oraz przeciw przelewaniu publicznych pieniędzy w znacznej mierze do firm, kierowanych, o dziwo, przez polityków KO. Nasz głos stanowił obronę polskiej niepodległości
— skomentował były wicepremier Jacek Sasin.
Maski opadły? Owszem – opadły Wasze, bo właśnie przyznaliście, że bezpieczeństwo Polski chcecie budować na unijnej smyczy i gigantycznym długu, który nasze wnuki będą spłacać do 2070 roku! SAFE to KPO 2.0, gdzie pieniądze rozejdą się „na jachty i kluby ze striptizem”, a przy okazji oddacie jeszcze pieniądze z tej pożyczki Ukrainie. Zamiast skupić się na rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego, wolicie robić wszystko pod unijne dyktando i jeszcze bezczelnie rzucać hasła o tym, że ktoś jest przeciwko „polskiej niepodległości”. Nie macie za grosz suwerenności w unijnych decyzjach dotyczących Polski!
— napisał były doradca prezydenta Andrzeja Dudy Łukasz Rzepecki.
Kiedy ujawnicie listę projektów z SAFE? Społeczeństwo ma prawo do informacji, na co zostaną zaciągnięte pożyczki na 180 mld złotych. Konstytucja mówi jasno, suwerenem jest Naród - tymczasem ukrywacie te informacje, co tylko i wyłącznie zwiększa podejrzliwość i nieufność
— zapytał Adam Czarnecki z „Tak dla CPK”.
