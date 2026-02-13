Minister energii Miłosz Motyka na antenie Polsat News próbował tłumaczyć, skąd wzięły się problemy związane z pozyskaniem pelletu, wskazując na możliwą zmowę cenową i potrzebę zmian w regulacjach. Te słowa skomentował poseł PiS Waldemar Buda.
„Nie przerzucam winy”
Sprawdzamy, czy ws. pelletu nie doszło do zmowy cenowej
— powiedział Miłosz Motyka, minister energii, uciekając od pytania o palenie w piecu pączkami.
Nie można było tych problemów przewidzieć wcześniej?
— zapytał red. Marcin Fijolek.
Powinni odpowiedzieć ci, którzy stworzyli przepisy
— stwierdził Miłosz Motyka.
Czyli kto?
— dopytywał prowadzący rozmowę w Polsat News.
Jeżeli chodzi o normy jakościowe to Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ale nie przerzucam winy. Ewidentnie widać, że liczba pieców na pellet jest lawinowo coraz wyższa i powinna też wzrastać podaż surowca na rynku. Należy te regulacje uelastycznić
— wskazał minister energii.
„Po prostu nie zrobili nic”
Do tych słów nawiązał poseł PiS Waldemar Buda.
Działania rządu w sprawie pelletu, minister Miłosz Motyka - będę się przyglądał, analizujemy, monitorujemy a tak naprawdę działać powinna minister Hennig-Kloska. Przetłumaczę, po prostu nie zrobili nic, żeby ludziom pomóc
— skwitował w serwisie X.
„Lepiej mieć tzw. kozę”
Miłosz Motyka odpowiedział również w Polsat News na pytanie, jakiego źródła ogrzewania użyć w przypadku braku prądu.
Kominek
— zaznaczył stanowczo.
Jednak kominek mimo wszystko?
— zapytał Marcin Fijolek.
A dlaczego mimo wszystko? Jest dziś możliwość korzystania z kominków. Jest to też dobrze opisane w Poradniku Bezpieczeństwa
— stwierdził minister energii.
A jak ktoś nie ma kominka?
— dopytywał prowadzący rozmowę.
Najczęściej są to zwykłe kotły grzewcze, tzw. kozy. Lepiej je mieć
— dodał Miłosz Motyka.
