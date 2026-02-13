WIDEO

Minister energii Miłosz Motyka na antenie Polsat News próbował tłumaczyć, skąd wzięły się problemy związane z pozyskaniem pelletu, wskazując na możliwą zmowę cenową i potrzebę zmian w regulacjach. Te słowa skomentował poseł PiS Waldemar Buda.

„Nie przerzucam winy”

Sprawdzamy, czy ws. pelletu nie doszło do zmowy cenowej

— powiedział Miłosz Motyka, minister energii, uciekając od pytania o palenie w piecu pączkami.

Nie można było tych problemów przewidzieć wcześniej?

— zapytał red. Marcin Fijolek.

Powinni odpowiedzieć ci, którzy stworzyli przepisy

— stwierdził Miłosz Motyka.

Czyli kto?

— dopytywał prowadzący rozmowę w Polsat News.

Jeżeli chodzi o normy jakościowe to Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ale nie przerzucam winy. Ewidentnie widać, że liczba pieców na pellet jest lawinowo coraz wyższa i powinna też wzrastać podaż surowca na rynku. Należy te regulacje uelastycznić

— wskazał minister energii.

„Po prostu nie zrobili nic”

Do tych słów nawiązał poseł PiS Waldemar Buda.

Działania rządu w sprawie pelletu, minister Miłosz Motyka - będę się przyglądał, analizujemy, monitorujemy a tak naprawdę działać powinna minister Hennig-Kloska. Przetłumaczę, po prostu nie zrobili nic, żeby ludziom pomóc

— skwitował w serwisie X.

„Lepiej mieć tzw. kozę”

Miłosz Motyka odpowiedział również w Polsat News na pytanie, jakiego źródła ogrzewania użyć w przypadku braku prądu.

Kominek

— zaznaczył stanowczo.

Jednak kominek mimo wszystko?

— zapytał Marcin Fijolek.

A dlaczego mimo wszystko? Jest dziś możliwość korzystania z kominków. Jest to też dobrze opisane w Poradniku Bezpieczeństwa

— stwierdził minister energii.

A jak ktoś nie ma kominka?

— dopytywał prowadzący rozmowę.

Najczęściej są to zwykłe kotły grzewcze, tzw. kozy. Lepiej je mieć

— dodał Miłosz Motyka.

