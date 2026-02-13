komentarze

Co ambasador Niemiec robił w Sejmie? Opublikował dwa wpisy i wyraził "poparcie" dla Kotuli. Bochenek: "Symboliczne!"

  • Polityka
  • opublikowano:
w tle zdj. ilustracyjne - flaga Niemiec, w miniaturach wpisy z serwisu X nt. ambasadora RFN / autor: Fratria/X
w tle zdj. ilustracyjne - flaga Niemiec, w miniaturach wpisy z serwisu X nt. ambasadora RFN / autor: Fratria/X

Co ambasador Niemiec robił wczoraj w Sejmie? W tym czasie procedowano dwa rządowe projekty - ustawę wdrażającą SAFE i ustawę o statusie osoby najbliższej w związku. Miguel Berger opublikował bowiem wtedy wpisy w sieci, zasiadając na galerii sejmowej, a co więcej, pokazał także zdjęcie i wyraził „poparcie” dla minister Katarzyny Kotuli. Nic dziwnego, że sprawa nabrała mocnego rozgłosu!

Ambasador Niemiec w Sejmie

Niemiecki dyplomata nie kryje swojego poparcia… dla konkretnego projektu rządowego (sic!). W sieci opublikował wpis i zdjęcia.

Godność i bezpieczeństwo, pewność prawna dla obywateli w związkach jednopłciowych. W Sejmie z innymi dyplomatami, aby wyrazić poparcie dla Katarzyny Kotuli i projektu ustawy o „statusie osób najbliższych”

— napisał w serwisie X Berger.

Już tylko ten wpis spotkał się z mocnymi reakcjami.

Czemu marszałek Czarzasty pozwala na otwartą ingerencję obcych ambasadorów w polski proces legislacyjny i to wprost na sali obrad Sejmu?

— zapytał bloger Paweł Rybicki.

Mec. Bartosz Lewandowski pokazał zaś obraz Jana Matejki, z Tadeuszem Rejtanem, ale także… rosyjskim ambasadorem Nikołajem Repninem.

Jakoś w polskiej historii doglądanie prac polskiego Sejmu przez ambasadorów Rosji czy Niemiec nie wróżyło niczego dobrego…

Polska nie jest niemieckim landem, a rolą ambasadora nie jest wywieranie wpływu na polskich posłów i mieszanie się do polskiego prawodawstwa. Jeśli Pan ambasador Bergen tego nie rozumie, powinien wrócić do Niemiec

— skwitowała europoseł Konfederacji Anna Bryłka.

Niemiecki kaganiec pn.: SAFE”

To nie koniec. Ambasador Niemiec postanowił opublikować także wpis, podczas gdy w Sejmie procedowano ustawę wdrażającą SAFE.

Symboliczne❗️Niemiecki Ambasador pilnuje w polskim parlamencie jak przebiega proces legislacyjny ustawy wdrażającej niemiecki kaganiec pn.: SAFE… Panie ambasadorze, skoro program SAFE jest taki wspaniały to dlaczego Pana kraj nie zdecydował się z niego skorzystać ? 🤔

— zapytał publicznie rzecznik PiS Rafał Bochenek.

I pomyśleć, że swoje pretensje Lewica (a której przedstawicielami są Katarzyna Kotula i marszałek Włodzimier Czarzasty) kierują wyłącznie w stronę ambasadora USA.

CZYTAJ TAKŻE: Fake news Czarzastego ws. rozmowy Nawrocki-Rose! Przydacz: Marszałek kłamie. Nie było takiego spotkania. Cenckiewicz: Zmyślona historia

olnk/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych