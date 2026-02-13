Co ambasador Niemiec robił wczoraj w Sejmie? W tym czasie procedowano dwa rządowe projekty - ustawę wdrażającą SAFE i ustawę o statusie osoby najbliższej w związku. Miguel Berger opublikował bowiem wtedy wpisy w sieci, zasiadając na galerii sejmowej, a co więcej, pokazał także zdjęcie i wyraził „poparcie” dla minister Katarzyny Kotuli. Nic dziwnego, że sprawa nabrała mocnego rozgłosu!
Ambasador Niemiec w Sejmie
Niemiecki dyplomata nie kryje swojego poparcia… dla konkretnego projektu rządowego (sic!). W sieci opublikował wpis i zdjęcia.
Godność i bezpieczeństwo, pewność prawna dla obywateli w związkach jednopłciowych. W Sejmie z innymi dyplomatami, aby wyrazić poparcie dla Katarzyny Kotuli i projektu ustawy o „statusie osób najbliższych”
— napisał w serwisie X Berger.
Już tylko ten wpis spotkał się z mocnymi reakcjami.
Czemu marszałek Czarzasty pozwala na otwartą ingerencję obcych ambasadorów w polski proces legislacyjny i to wprost na sali obrad Sejmu?
— zapytał bloger Paweł Rybicki.
Mec. Bartosz Lewandowski pokazał zaś obraz Jana Matejki, z Tadeuszem Rejtanem, ale także… rosyjskim ambasadorem Nikołajem Repninem.
Jakoś w polskiej historii doglądanie prac polskiego Sejmu przez ambasadorów Rosji czy Niemiec nie wróżyło niczego dobrego…
Polska nie jest niemieckim landem, a rolą ambasadora nie jest wywieranie wpływu na polskich posłów i mieszanie się do polskiego prawodawstwa. Jeśli Pan ambasador Bergen tego nie rozumie, powinien wrócić do Niemiec
— skwitowała europoseł Konfederacji Anna Bryłka.
„Niemiecki kaganiec pn.: SAFE”
To nie koniec. Ambasador Niemiec postanowił opublikować także wpis, podczas gdy w Sejmie procedowano ustawę wdrażającą SAFE.
Symboliczne❗️Niemiecki Ambasador pilnuje w polskim parlamencie jak przebiega proces legislacyjny ustawy wdrażającej niemiecki kaganiec pn.: SAFE… Panie ambasadorze, skoro program SAFE jest taki wspaniały to dlaczego Pana kraj nie zdecydował się z niego skorzystać ? 🤔
— zapytał publicznie rzecznik PiS Rafał Bochenek.
I pomyśleć, że swoje pretensje Lewica (a której przedstawicielami są Katarzyna Kotula i marszałek Włodzimier Czarzasty) kierują wyłącznie w stronę ambasadora USA.
CZYTAJ TAKŻE: Fake news Czarzastego ws. rozmowy Nawrocki-Rose! Przydacz: Marszałek kłamie. Nie było takiego spotkania. Cenckiewicz: Zmyślona historia
