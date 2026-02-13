Prezydent Karol Nawrocki ponownie zawetował praktycznie niezmienioną ustawę o rynku kryptoaktywów. Rzecznik rządu Adam Szłapka postanowił więc zaatakować głowę państwa, serwując w swoim wpisie nutę szantażu emocjonalnego. Odpowiedział mu dosadnie szef KPRP Zbigniew Bogucki.
Ponowne weto do ustawy o kryptoaktywach
Kancelaria Prezydent poinformowała wczoraj wieczorem o podpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego ośmiu ustaw, a także zawetowaniu dwóch, w tym jednej po raz drugi. Głowa państwa zawetowała więc ustawę zakładającą nadanie mowie śląskiej statusu języka regionalnego oraz ponownie zawetowała ustawę o rynku kryptoaktywów, która upoważniała KNF do nadzoru nad tym rynkiem.
Otrzymałem po raz drugi projekt praktycznie identyczny jak ten, który już wcześniej zawetowałem. Zmieniono jeden detal; nie usunięto zasadniczych błędów
— powiedział prezydent Karol Nawrocki w opublikowanym na platformie X nagraniu. Podkreślił, że „złe prawo przegłosowane nawet sto razy ciągle pozostaje złym prawem”
Emocjonalny szantaż ze strony rzecznika rządu
Jak można było się spodziewać, wywołało to nerwowe reakcje po stronie polityków obozu rządzącego. Swoją szarżę próbował uskutecznić również i sam rzecznik rządu Adam Szłapka.
Kolejne weto w tej samej sprawie - recydywa politycznej nieodpowiedzialności. Prezydent po raz drugi blokuje nadzór nad rynkiem krypto. Jeśli ktokolwiek straci oszczędności przez brak regulacji i kontroli, odpowiedzialność polityczna spada wprost na Pałac Prezydencki
— zaatakował polityk KO, wprowadzając do swojego wpisu w serwisie X nutkę szantażu emocjonalnego.
Bogucki odpowiada i punktuje
Ten tani chwyt ze strony rzecznika rządu spotkał się z odpowiedzią szefa Kancelarii Prezydenta RP Zbigniewa Boguckiego. Jasno wyjaśnił, dlaczego prezydent Nawrocki ponownie zastosował weto.
Panie Ministrze Adamie Szłapko, pierwszym wetem Pan Prezydent dał Wam szansę poprawić to złe prawo, ale premier Tusk pewnie się wściekł, że znowu będzie musiał uwzględnić słuszne uwagi Prezydent i wydał rozkaz: ani kroku wstecz; więc odrzuciliście wszystkie poprawki opozycji, a także, poza jedną, odrzuciliście poprawki swojego koalicjanta - Polski 2050
— wypunktował w ripoście do Szłapki.
Dwa razy wysyłacie to samo i dziwicie się, że Prezydent dwukrotnie odmawia podpisania tego złego prawa. To Wy ponosicie odpowiedzialność
— dodał.
Jednak Pan Prezydent jest otwarty, żeby te Wasze błędy naprawić i jest gotowy do wspólnej pracy nad dobrym prawem - choćby od jutra
— podkreślił Bogucki.
Podsumowanie
Prezydent Karol Nawrocki ponownie zawetował ustawę dot. kryptoaktywów, ponieważ została ona przegłosowana praktycznie w niezmienionej formie. Szef KPRP Zbigniew Bogucki odpowiedział więc w serwisie X na oskarżenia ze strony rzecznika rządu Adama Szłapki.
