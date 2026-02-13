BBN odpowiada na oskarżenia Kosiniaka-Kamysza. "Lista jest niejawna, nie może być przedmiotem publicznej dyskusji"

BBN odpowiedział na słowa Władysława Kosiniaka-Kamysza. / autor: PAP/Paweł Supernak
BBN odpowiedział na słowa Władysława Kosiniaka-Kamysza. / autor: PAP/Paweł Supernak

Wyrażamy nadzieję, że Pan Minister wesprze swojego zastępcę, Ministra Cezarego Tomczyka, w staraniach o jak najszybsze odtajnienie listy. Takie deklaracje z ust Ministra Tomczyka usłyszała w ostatnich dniach cała Polska. To warunek rzetelnej, publicznej dyskusji o SAFE, pozbawionej sloganów o ‘tsunami pieniędzy’, a umożliwiającej chłodną ocenę tej ogromnej pożyczki” - napisało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego we wpisie zamieszczonym w serwisie X, komentując słowa szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej po spotkaniu z ministrami obrony państw NATO był pytany o to, czy prezydent Karol Nawrocki otrzymał dokładną listę, na co mają być przeznaczone środki z programu SAFE.

Dostał, oczywiście, że ta lista została przekazana. Ta lista jest dostępna dla wszystkich posłów w komisji obrony narodowej, już w grudniu była prezentacja

— mówił.

Ja też większość elementów tej listy wczoraj prezentowałem. Ta lista jest w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego od wielu tygodni już

— przekonywał.

Reakcja BBN

Na słowa te zareagowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego we wpisie zamieszczonym w serwisie X.

BBN na żadnym etapie dyskusji o programie SAFE nie kwestionowało posiadania listy projektów, o której wspomina Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ale posiadanie to jedno, a analiza i ocena - to drugie. BBN od wielu tygodni je przeprowadza. W związku z tym, że lista jest niejawna, nie może być przedmiotem publicznej dyskusji

— wskazał.

Dlatego wyrażamy nadzieję, że Pan Minister wesprze swojego zastępcę, Ministra Cezarego Tomczyka, w staraniach o jak najszybsze odtajnienie listy. Takie deklaracje z ust Ministra Tomczyka usłyszała w ostatnich dniach cała Polska. To warunek rzetelnej, publicznej dyskusji o SAFE, pozbawionej sloganów o „tsunami pieniędzy”, a umożliwiającej chłodną ocenę tej ogromnej pożyczki. Dyskusja ta powinna się toczyć równolegle z pracami nad ustawą dotyczącą SAFE w Sejmie

— dodał.

