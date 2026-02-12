Na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego milczał, przed kamerami obraża. Czarzasty atakuje: "Trudno jest dyskutować z głupotą"

  • Polityka
  • opublikowano:
Włodzimierz Czarzasty odgrażał się otoczeniu prezydenta Karola Nawrockiego. / autor: PAP/Marcin Obara
Włodzimierz Czarzasty odgrażał się otoczeniu prezydenta Karola Nawrockiego. / autor: PAP/Marcin Obara

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nie miał zbyt wiele do powiedzenia na temat ogromnych kontrowersji związanych z jego osobą podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zdecydowanie więcej odwagi znalazł jednak w telewizyjnym studiu Polsatu, kiedy nie musiał mierzyć się z prezydentem Karolem Nawrockim.

Włodzimierz Czarzasty milczał podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego, odmawiając odpowiedzi na pytania związane z brakiem poświadczenia bezpieczeństwa oraz na temat jego rosyjskich relacji towarzysko-biznesowych.

Do sprawy odniósł się na antenie Polsat News.

Trudno jest dyskutować z głupotą

— atakował polityk z typową dla siebie butą.

Cała moja sprawa ze strony PiS-u i pana prezydenta Nawrockiego polega na tym, o czym mówił pan premier Morawiecki - zrobimy wszystko, żeby marszałek Czarzasty podał się do dymisji. Nie podam się do dymisji

— powiedział.

Czarzasty się odgraża

Marszałek Sejmu odgrażał się ponadto środowisku Kancelarii Prezydenta RP.

Mam do tego bardzo zdrowy, ale bardzo twardy i zasadniczy komunikat. W związku z tym mówię wam: nie oplujecie mnie, nie zabijecie mnie. Po prostu krok po kroku będę pokazywał waszą nieuczciwość, wasze zamiary

— mówił na antenie Polsat News.

Właściwe osoby złożyły wyjaśnienia, czyli pan minister Siemoniak i pan minister Kierwiński. W związku z tym ja nie musiałem się do tego odnosić i się nie odniosłem, bo ja po prostu nie chcę być stroną ustawki. Ustawkę można zrobić w lesie, ustawkę można zrobić z kastetem, ustawkę można zrobić z pałką w ręku. W tej sprawie specjalistą jest pan prezydent Nawrocki

— przekonywał.

Adrian Siwek/Polsat News

