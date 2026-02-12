Szaleństwo! PE głosowaniami zmienia naturę. Odrzucono poprawkę mówiącą, że "tylko biologiczna kobieta może zajść w ciążę"

PE odrzucił poprawkę mówiącą, że "tylko biologiczna kobieta może zajść w ciążę". / autor: . EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Dostawca: PAP/EPA.
Parlament Europejski najwidoczniej tak mocno wierzy w siłę swoich głosowań, że postanowił zmieniać nawet prawa… natury. I tak europarlamentarzyści sprzeciwili się przegłosowaniu poprawki, która wskazywała, że tylko biologiczna kobieta może urodzić dziecko. Wątpliwe wydaje się jednak, że wynik głosowania wpłynie na liczbę ciąży wśród mężczyzn.

W Parlamencie Europejskim europosłowie głosowali nad „zaleceniami dla Rady w sprawie priorytetów Unii Europejskiej na 70. sesję Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Statusu Kobiet”.

Podczas tego bloku zgłoszona została poprawka głosząca, że „tylko biologiczna kobieta może zajść w ciążę”.

Taka teza nie spodobała się jednak większości europarlamentarzystów, którzy zdecydowali się… ją odrzucić. Za zagłosowało 200 europosłów, 107 wstrzymało się od głosu, a 233 było przeciw.

Zdjęcie z wyników tego głosowania udostępnił w mediach społecznościowych europoseł Konfederacji Stanisław Tyszka.

