Janusz Kowalski został zapytany na antenie Telewizji wPolsce24 o to, czy prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę o SAFE, jeżeli wyjdzie ona z Sejmu w obecnie proponowanym kształcie..
To jest drugie KPO. Moim zdaniem nie. Pan prezydent zawsze mówi: „po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”. Oczywiście rekomenduję niepodpisywanie tej ustawy. Dlaczego? To jest bardzo proste. Program SAFE to jest nic innego, jak wielka unijna pożyczka, czyli jako Polska bierzemy sobie pośrednika w postaci Komisji Europejskiej. Niemcy na przykład nie korzystają z tych pieniędzy. To Komisja Europejska udziela nam na 45 lat wielkiej pożyczki. Oprocentowanie nie jest znane, ale jest tak zwana warunkowa
— wskazał.
Jest tak zwana zasada warunkowości. W związku z tym dokładnie tak samo, jak z KPO Komisja Europejska chce mieć instrument szantażu Polski. Pomimo tego, że będą podpisane kontrakty, nie będą wypłacali tych pieniędzy i będziemy dwa razy musieli pożyczać. Polska powinna suwerenność kontraktową zostawić u siebie. Nie może być tak, że urzędnik w Brukseli będzie decydował o tym, jakie mamy kupować haubice, samoloty czy czołgi. Nie godzę się na to. W ogóle nie widzę żadnego sensu z punktu widzenia interesów polskich, dlaczego w Brukseli urzędnicy mają decydować o naszym uzbrojeniu
— zaznaczył.
Sprawa Poncyljusza
Janusz Kowalski podczas programu zwrócił uwagę, że w Sejmie ujawnił ważną informację związaną z programem SAFE.
Dokładnie godzinę temu w Sejmie zadałem pytanie, ponieważ ujawniono ważną informację, że x miliardów złotych, nie wiemy, czy 2, 4, 5, 8, 10 ma być z tego SAFE przekazane na prywatną firmę, na której czele stoi były polityk Koalicji obywatelskiej, były poseł Paweł Poncyljusz
— wskazał.
To jest pytanie o transparentność
— zaznaczył.
Zobacz pytanie Janusza Kowalskiego, które padło w Sejmie:
Zobacz cały program:
Adrian Siwek/wPolsce24
