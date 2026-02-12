Kancelaria Prezydent poinformowała o podpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego ośmiu ustaw, a także zawetowaniu dwóch, w tym jednej po raz drugi. Głowa państwa zawetowała ustawę zakładającą nadanie mowie śląskiej statusu języka regionalnego oraz ponownie zawetowała ustawę o rynku kryptoaktywów, która upoważniała KNF do nadzoru nad tym rynkiem.
Weto do ustawy o rynku kryptoaktywów
Prezydent po raz drugi zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Podkreślił, że nowa ustawa była praktycznie taka sama jak ta, którą wcześniej zawetował i nie uwzględniono zgłaszanych zastrzeżeń. Zaprosił rząd do wspólnego przygotowania rozwiązań w tej sprawie.
Otrzymałem po raz drugi projekt praktycznie identyczny jak ten, który już wcześniej zawetowałem. Zmieniono jeden detal; nie usunięto zasadniczych błędów
— stwierdził prezydent Karol Nawrocki w opublikowanym na platformie X nagraniu.
Podkreślił, że „złe prawo przegłosowane nawet sto razy ciągle pozostaje złym prawem”.
Nie podpiszę złego prawa tylko dlatego, że zostało przegłosowane ponownie przez parlamentarną większość. Jeśli rządowi rzeczywiście zależało na podpisie prezydenta, należało uwzględnić zgłoszone wcześniej zastrzeżenia. Tak się nie stało. Decyzja mogła być tylko jedna; drugi raz weto do tego samego złego prawa
— dodał.
Prezydent zaznaczył, że Polska powinna przyciągać innowacje, a nie je wypychać.
Dlatego zapraszam rząd do merytorycznej współpracy przy przygotowaniu nowej ustawy, która zapewni bezpieczeństwo obrotu, jasność podatkową i warunki do rozwoju nowoczesnych technologii. Urzędnicy kancelarii prezydenta są gotowi i merytorycznie przygotowani do takiej współpracy. Możemy zacząć choćby jutro i szybko zakończyć prace nad ustawą
— dodał Karol Nawrocki.
Weto do ustawy uznającej język śląski za regionalny
Ustawa uznająca język śląski za regionalny była drugą w tej kadencji Sejmu, a w sumie - jak podliczono podczas prac parlamentarnych - dziewiątą próbą legislacyjną w tej sprawie.
Na mocy ustawy język śląski miał zostać wpisany do ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych jako drugi, obok języka kaszubskiego, język regionalny. Oznaczałoby to m.in. możliwość wprowadzenia do szkół dobrowolnych zajęć z języka śląskiego, montowania dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości, gdzie używanie języka śląskiego deklaruje ponad 20 proc. mieszkańców, dofinansowanie działalności związanej z zachowaniem języka śląskiego czy wprowadzenie do Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dwóch przedstawicieli osób posługujących się językiem śląskim.
Zawetowałem ustawę o języku śląskim. Szanuję i bardzo cenię tradycję i kulturę Śląska. Jest ona integralną częścią dziedzictwa Rzeczypospolitej. Jednak faktów naukowych nie ustala się głosowaniem w Sejmie, trzeba słuchać co o tej sprawie mówią specjaliści. Eksperci i językoznawcy wskazują, że mowa śląska jest dialektem języka polskiego. Nie możemy tworzyć precedensu, w którym większość polityczna rozstrzyga kwestie naukowe
— mówił Karol Nawrocki w materiale opublikowanym na portalu społecznościowym Kancelarii Prezydenta.
W jego ocenie ustawa była również „niedopracowana finansowo i administracyjnie, przekazywała zadania dla samorządów bez ich adekwatnego sfinansowania”.
Jako Prezydent Rzeczypospolitej nie zgodzę się na rozwiązania, które mogą budować sztuczne podziały w naszej narodowej wspólnocie
— podkreślił.
Jednocześnie apeluję o pracę nad złożonym już w Sejmie projektem ustawy o wspieraniu kultury śląskiej i gwary śląskiej. Taką ustawę podpiszę, bo chcę realnie wspierać tradycję, kulturę i badania naukowe oraz umożliwić naukę gwary jako zajęć dodatkowych finansowanych przez państwo czy samorząd. Wsparcie kultury i tradycji – tak. Polityczna gra śląską kulturą – nie
— dodał prezydent.
Jakie ustawy zostały podpisane?
-Ustawę z dnia 9 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (nr druku sejmowego 1763);
-Ustawę z dnia 9 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawy o odpadach oraz ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 2112);
-Ustawę z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (nr druku sejmowego 556);
-Ustawę z dnia 23 stycznia 2026 r. o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów (nr druku sejmowego 1344);
-Ustawę z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych oraz ustawy – Kodeks cywilny (nr druku sejmowego 1629);
-Ustawę z dnia 23 stycznia 2026 r. o ustanowieniu Dnia Inwalidy Wojennego (nr druku sejmowego 1730);
-Ustawę z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1939);
-Ustawę z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 2027).
Jakie ustawy prezydent zawetował?
-Ustawy z dnia 9 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1346);
-Ustawy z dnia 18 grudnia 2025 r. o rynku kryptoaktywów (nr druku sejmowego 2064).
