ZDJĘCIA

Rose: Polacy są wśród najbardziej dumnych narodów, jakie świat widział. "To honor tu być w imieniu prezydenta, który kocha Polskę"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: PAP/Art Service
autor: PAP/Art Service

Więź między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest tak silna, że nie można jej złamać – ocenił ambasador USA w Polsce Thomas Rose w Krakowie podczas odsłonięcia na Kopcu Kościuszki tablicy upamiętniającej 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Ambasador powiedział, że jeżeli ktokolwiek zastanawia się, dlaczego prezydent Donald Trump i naród amerykański są tak związani z Polską, to uroczystość na Kopcu Kościuszki pokazuje dlaczego. Zaznaczył, że Polaków i Amerykanów łączy zjednoczenie od 250 lat, i to zjednoczenie ma źródła w wolności, suwerenności, wierze, rodzinie, oddaniu. Zaś wytrwałość Polski jest – według ambasadora – inspiracją dla całego świata.

Jeśli zapytacie Amerykanów, kim był Kościuszko, odpowiedzą wam, że był Amerykaninem urodzonym w Polsce. Myślimy o Kościuszce jako o Amerykaninie. Myślimy o nim jako o Polaku z urodzenia, Amerykaninie z wyboru

— mówił Rose.

Podkreślił, że esencją Ameryki jest to, że każdy, skądkolwiek, może do niej przybyć i stać się Amerykaninem.

I dlatego więź między Polską i USA jest tak silna, głęboka, niezłomna, nikt nie może jej złamać

— ocenił ambasador USA w Polsce.

autor: PAP/Art Service autor: PAP/Art Service autor: PAP/Art Service autor: PAP/Art Service autor: PAP/Art Service autor: PAP/Art Service autor: PAP/Art Service

To honor tu być w imieniu prezydenta”

Jego zdaniem Amerykanie i Polacy są silnymi i odpornymi ludźmi. Polacy – według ambasadora – są wśród najbardziej dumnych i odpornych narodów, jakie świat widział.

To honor tu być w imieniu prezydenta, który kocha Polskę

— powiedział Thomas Rose. Dodał, że być może w przyszłości uda się namówić prezydenta USA, aby – tak jak goście w czwartek – wszedł na Kopiec Kościuszki. Według ambasadora dzisiejsza uroczystość daje także pewność, że Polacy będą z USA przez następne 250 lat.

Prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie Piotr Dobosz podkreślił, że Kościuszko jest postacią wspólną dla historii Polski i USA. W swoim przemówieniu podkreślał wyjątkowość Kopca Kościuszki, wzniesionego w latach 1820-1823 przez naród Polski „ku czci jednego z największych bohaterów wolności na świecie”.

Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych została ogłoszona 4 lipca 1776 roku. Ten akt prawny autorstwa m.in. Thomasa Jeffersona uzasadniał prawo 13 kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej do wolności i niezależności od monarchy Wielkiej Brytanii.

kk/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych