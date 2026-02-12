WIDEO

Czarzasty próbuje uciszyć Ruch Obrony Granic. Członkowie ROG zamknięci w Sali Kolumnowej! Bąkiewicz: "Tusku, idziemy po ciebie"

  • Polityka
  • opublikowano:
Robert Bąkiewicz / autor: X/Ruch Obrony Granic
Robert Bąkiewicz / autor: X/Ruch Obrony Granic

Uczestnicy Parlamentarnego Zespołu Ruch Obrony Granic zostali zamknięci w sejmowej Sali Kolumnowej! „Traktują nas jak obywateli drugiej kategorii, ale my się NIE DAMY!” - przekazał ROG w mediach społecznościowych. „Tusku, idziemy po ciebie, a Polska będzie wielka, silna i niepodległa!” - powiedział Robert Bąkiewicz.

Skandaliczne traktowanie w Sejmie! Marszałek Czarzasty próbuje uciszyć Ruch Obrony Granic.

— poinformowano w mediach społecznościowych ROG.

Zamknięto nas w Sali Kolumnowej, nie wpuszczono Telewizji Republika, odcięto od oficjalnej transmisji i odmówiono dostępu do szatni. Traktują nas jak obywateli drugiej kategorii, ale my się NIE DAMY!

— alarmowano.

Do wpisu zamieszczono nagranie, na którym widać Roberta Bąkiewicza w otoczeniu uczestników zespołu, którzy skandują hasło „precz z komuną”.

Tak Ruch Obrony Granic wita Czarzastego

— wskazał Bąkiewicz.

Zapowiedź Bąkiewicza

Podczas posiedzenia zespołu głos zabrał Robert Bąkiewicz. W swoim przemówieniu podkreślał, że potrzebna jest jedność ponad podziałami.

Każdy z nas jest rolnikiem, każdy z nas jest górnikiem, każdy z nas jest energetykiem, każdy z nas jest kolejarzem

— mówił.

Przywracamy politykę narodową, która broni narodu jako całości

— wskazywał.

Zwracał uwagę na konieczność walki z rządem koalicji 13 grudnia.

Tusku, idziemy po ciebie, a Polska będzie wielka, silna i niepodległa!

— zapowiedział.

Obalimy wasze rządy, bo czujemy odpowiedzialność przed historią i naszymi dziećmi

— zaznaczył.

Ta władza pozwala sobie na niszczenie polskiego systemu prawnego, żeby ludzi godziwych nazywać niegodziwymi, a ludzi prawdy nazywać ludźmi kłamstwa

— mówił.

Rozliczymy was co do jednego. Rozliczymy tych sprzedajnych prokuratorów, sędziów i zdradzieckich polityków

— powiedział Bąkiewicz.

CZYTAJ TAKŻE:

TYLKO U NAS. Zarzuty dla lidera ROG. Kamiński nie ma złudzeń: „Myślę, że Robert Bąkiewicz będzie ścigany pod każdym pretekstem”

Bąkiewicz składa zawiadomienie do prokuratury na Tuska! Chodzi o… zamach na Trumpa. Wśród dowodów słynne zdjęcie

Adrian Siwek/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych