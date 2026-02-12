Uczestnicy Parlamentarnego Zespołu Ruch Obrony Granic zostali zamknięci w sejmowej Sali Kolumnowej! „Traktują nas jak obywateli drugiej kategorii, ale my się NIE DAMY!” - przekazał ROG w mediach społecznościowych. „Tusku, idziemy po ciebie, a Polska będzie wielka, silna i niepodległa!” - powiedział Robert Bąkiewicz.
Skandaliczne traktowanie w Sejmie! Marszałek Czarzasty próbuje uciszyć Ruch Obrony Granic.
— poinformowano w mediach społecznościowych ROG.
Zamknięto nas w Sali Kolumnowej, nie wpuszczono Telewizji Republika, odcięto od oficjalnej transmisji i odmówiono dostępu do szatni. Traktują nas jak obywateli drugiej kategorii, ale my się NIE DAMY!
— alarmowano.
Do wpisu zamieszczono nagranie, na którym widać Roberta Bąkiewicza w otoczeniu uczestników zespołu, którzy skandują hasło „precz z komuną”.
Tak Ruch Obrony Granic wita Czarzastego
— wskazał Bąkiewicz.
Zapowiedź Bąkiewicza
Podczas posiedzenia zespołu głos zabrał Robert Bąkiewicz. W swoim przemówieniu podkreślał, że potrzebna jest jedność ponad podziałami.
Każdy z nas jest rolnikiem, każdy z nas jest górnikiem, każdy z nas jest energetykiem, każdy z nas jest kolejarzem
— mówił.
Przywracamy politykę narodową, która broni narodu jako całości
— wskazywał.
Zwracał uwagę na konieczność walki z rządem koalicji 13 grudnia.
Tusku, idziemy po ciebie, a Polska będzie wielka, silna i niepodległa!
— zapowiedział.
Obalimy wasze rządy, bo czujemy odpowiedzialność przed historią i naszymi dziećmi
— zaznaczył.
Ta władza pozwala sobie na niszczenie polskiego systemu prawnego, żeby ludzi godziwych nazywać niegodziwymi, a ludzi prawdy nazywać ludźmi kłamstwa
— mówił.
Rozliczymy was co do jednego. Rozliczymy tych sprzedajnych prokuratorów, sędziów i zdradzieckich polityków
— powiedział Bąkiewicz.
