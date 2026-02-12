TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Kontrowersje wokół pożyczki z SAFE. Cieszyński: Ile my na tym zaoszczędzimy i czy jest ona tego warta?

Janusz Cieszyński (na zdjęciu) zadaje kluczowe pytania ws. SAFE / autor: Fratria
Janusz Cieszyński (na zdjęciu) zadaje kluczowe pytania ws. SAFE

Ile my na tym zaoszczędzimy i czy ta oszczędność jest ewentualnie warta tego, żeby wejść w te wszystkie ograniczenia, które dają, tak?” - pytał poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, mówiąc o sprawie pożyczki z programu SAFE.

Rząd Donalda Tuska mocno naciska w sprawie pożyczki w ramach unijnego funduszu SAFE. Sprawa ta wzbudza jednak wiele kontrowersji, dlatego prezydent Karol Nawrocki zdecydował się poruszyć ją podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Realne finanse

Sprawę na antenie Telewizji wPolsce24 skomentował Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister cyfryzacji. Odniósł się on do kwestii związanych z tym, że pożyczka ta będzie w walucie euro.

Oczywiście to jest dobry pomysł, żeby jak najwięcej tego długu mieć we…

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

