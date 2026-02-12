Do SO w Warszawie zostało skierowane zażalenie na postanowienie o aresztowaniu b. szefa MS, posła PiS Zbigniewa Ziobry - poinformował jeden z jego obrońców mec. Bartosz Lewandowski. Prokuratura, która chce trzymiesięcznego aresztu Ziobry, podejrzewa go m.in. o nadużycia przy Funduszu Sprawiedliwości.
O skierowaniu zażalenia za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa adwokat poinformował na platformie X. Ocenił, że w świetle zgromadzonego materiału zarzuty prokuratury wobec Ziobry „nie są nawet w dużym stopniu uprawdopodobnione”.
A zatem nie ma możliwości orzeczenia jakichkolwiek środków zapobiegawczych
— dodał.
Obrońca byłego ministra sprawiedliwości ocenił też, że Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, który w ubiegłym tygodniu zdecydował o zastosowaniu aresztu wobec Ziobry, nie uwzględnił - jak podkreślił mec. Lewandowski - jednoznacznych dowodów świadczących o całkowitej jego niewinności.
A wyjaśnienia Tomasza M. można naprawdę bardzo łatwo obalić poprzez odwołanie do niekwestionowanych obiektywnych dowodów
— dodał adwokat.
Tomasz M., do którego wyjaśnień odwołał się Lewandowski, to były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, który również jest jednym z podejrzanych w śledztwie Prokuratury Krajowej, dotyczącego m.in. ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości - przeznaczonego m.in. na pomoc ofiarom przestępstw. Jego wyjaśnienia poparte m.in. nagraniami stanowią - w ocenie prokuratury - ważny materiał dowodowy w postępowaniu dotyczącym tej sprawy.
Adwokat poinformował też, że w zażaleniu wniósł o wstrzymanie przez Sąd Okręgowy w Warszawie wykonalności postanowienia do czasu jego uprawomocnienia. Wcześniej analogicznego wniosku, którego celem było zablokowanie podejmowania czynności zmierzających do poszukiwań podejrzanego oraz ewentualnego wystąpienia z wnioskiem o europejski nakaz aresztowania do czasu rozpoznania zażalenia na areszt, nie uwzględnił Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa.
Areszt dla Ziobry
O areszcie Ziobry na okres trzech miesięcy - na wniosek prokuratora z zespołu śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej - Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zdecydował 5 lutego br. Prokuratura, która wydała list gończy za Ziobrą, a także w tym tygodniu zawnioskowała do Sądu Okręgowego w Warszawie o uruchomienie jego poszukiwań na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, podała, że sąd uwzględnił w całości wniosek prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Ziobry.
Według komunikatu prokuratury w tej sprawie sąd wskazał na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez byłego ministra przestępstw dotyczących nadużyć przy Funduszu Sprawiedliwości, a także na obawę ukrywania się, utrudniania postępowania oraz grożącą surową karą.
Obecnie Ziobro jest objęty ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. Adwokat byłego ministra Bartosz Lewandowski zapowiadał też, że Ziobro ma otrzymać dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej, co ma mu umożliwić przemieszczanie się. Nie daje on jednak dodatkowej ochrony przed krajowymi czy międzynarodowymi nakazami aresztowania, w tym europejskim nakazem aresztowania.
Zarzuty prokuratury
Prokuratura zarzuca byłemu szefowi MS z czasów rządów PiS, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.
Wśród innych zarzutów wobec Ziobry jest też to, że zdecydował o nielegalnym przekazaniu z Funduszu Sprawiedliwości 25 mln zł dla CBA na zakup inwigilującego oprogramowania Pegasus oraz 14 mln zł na remont Prokuratury Krajowej, mimo braku podstaw prawnych.
