Rzecznik TSUE nie zgadza się na odblokowanie unijnych funduszy Węgrom. "Dopóki wszystkie wymogi nie zostaną spełnione"

  • Polityka
  • opublikowano:
Rzecznik generalna RSUE w wydanej opinii zaproponowała uchylenie decyzji, w której KE zgodziła się na odblokowanie części unijnych funduszy dla Węgier ( na zdjęciu flagi Węgier i UE) / autor: Fratria
Rzecznik generalna RSUE w wydanej opinii zaproponowała uchylenie decyzji, w której KE zgodziła się na odblokowanie części unijnych funduszy dla Węgier ( na zdjęciu flagi Węgier i UE) / autor: Fratria

Rzecznik generalna TSUE w wydanej opinii domaga się uchylania decyzji, w której Komisja Europejska zgodziła się na odblokowanie części unijnych funduszy dla Węgier. Według niej mogło to nastąpić jedynie wówczas, gdy wymagane reformy weszłyby w życie.

Opinie rzeczników generalnych TSUE poprzedzają wyroki trybunału, stanowiąc propozycje rozstrzygnięcia. Sędziowie zazwyczaj podtrzymują stanowisko przyjęte przez rzeczników, ale nie jest to wiążące.

Fundusze dla Węgier zostały zablokowane pod pretekstem naruszenia praworządności. Brukselscy urzędnicy zarzucają Budapesztowi uchybienia związane z niezależnością sądów, wolnością akademicką, ustawą o ochronie dzieci i prawem do azylu.

CZYTAJ TAKŻE: Polityczna uznaniowość na pełnej - KE blokuje 16 mld euro z SAFE dla Węgier

TSUE uderza w Węgry

Pieniądze dla Węgier zostały zablokowane pod koniec 2022 r. Rok później KE doszła jednak do wniosku, że Węgry zlikwidowały część uchybień związanych z niezawisłością sędziowską. Wydała wówczas decyzję o odmrożeniu 10 mld euro z polityki spójności. W tym samym czasie decydowała się kwestia procesu akcesyjnego Ukrainy i Mołdawii. Węgierski premier Viktor Orban groził wetem. Ostatecznie przywódcy podjęli decyzję o otwarciu negocjacji akcesyjnych z oboma krajami na szczycie w tym samym miesiącu, gdy Orbana nie było na sali obrad.

Skargę na decyzję KE odblokowującą część zamrożonych z powodu problemów z praworządnością unijnych pieniędzy skierował Parlament Europejski. Mający większość w PE europosłowie z EPL uznali, że decyzja o odmrożeniu środków dla Budapesztu była polityczna, a Budapeszt nie zrealizował warunków i nie naprawił sądownictwa na Węgrzech.

Skoro Komisja ustaliła, w granicach przysługującego jej uznania, szczegółowe wymogi, które państwo członkowskie musi spełnić, aby uzyskać płatność z budżetu Unii, nie może ona zezwolić na dokonanie płatności, dopóki wszystkie te wymogi nie zostaną spełnione

— oceniła rzecznik generalna TSUE Tamara Ćapeta.

CZYTAJ TAKŻE: Orban o planie KE: Rozpoczyna się bunt! Węgry nie wdrożą Paktu Migracyjnego. Nie przyjmiemy ani jednego migranta

Robert Knap/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych