Rzecznik generalna TSUE w wydanej opinii domaga się uchylania decyzji, w której Komisja Europejska zgodziła się na odblokowanie części unijnych funduszy dla Węgier. Według niej mogło to nastąpić jedynie wówczas, gdy wymagane reformy weszłyby w życie.
Opinie rzeczników generalnych TSUE poprzedzają wyroki trybunału, stanowiąc propozycje rozstrzygnięcia. Sędziowie zazwyczaj podtrzymują stanowisko przyjęte przez rzeczników, ale nie jest to wiążące.
Fundusze dla Węgier zostały zablokowane pod pretekstem naruszenia praworządności. Brukselscy urzędnicy zarzucają Budapesztowi uchybienia związane z niezależnością sądów, wolnością akademicką, ustawą o ochronie dzieci i prawem do azylu.
TSUE uderza w Węgry
Pieniądze dla Węgier zostały zablokowane pod koniec 2022 r. Rok później KE doszła jednak do wniosku, że Węgry zlikwidowały część uchybień związanych z niezawisłością sędziowską. Wydała wówczas decyzję o odmrożeniu 10 mld euro z polityki spójności. W tym samym czasie decydowała się kwestia procesu akcesyjnego Ukrainy i Mołdawii. Węgierski premier Viktor Orban groził wetem. Ostatecznie przywódcy podjęli decyzję o otwarciu negocjacji akcesyjnych z oboma krajami na szczycie w tym samym miesiącu, gdy Orbana nie było na sali obrad.
Skargę na decyzję KE odblokowującą część zamrożonych z powodu problemów z praworządnością unijnych pieniędzy skierował Parlament Europejski. Mający większość w PE europosłowie z EPL uznali, że decyzja o odmrożeniu środków dla Budapesztu była polityczna, a Budapeszt nie zrealizował warunków i nie naprawił sądownictwa na Węgrzech.
Skoro Komisja ustaliła, w granicach przysługującego jej uznania, szczegółowe wymogi, które państwo członkowskie musi spełnić, aby uzyskać płatność z budżetu Unii, nie może ona zezwolić na dokonanie płatności, dopóki wszystkie te wymogi nie zostaną spełnione
— oceniła rzecznik generalna TSUE Tamara Ćapeta.
Robert Knap/PAP
