Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, były członek PZPR, wciąż nie wypełnił przygotowanej przez ABW ankiety bezpieczeństwa osobowego. W tej sprawie wybuchła burza, ale Czarzasty wciąż nie wyjaśnił, dlaczego nie wypełnił tej ankiety. Okazuje się, że zainteresowana odpowiedzią na to pytanie jest nie tylko obecna opozycja. „Szczerze mówiąc, ja też chciałbym wiedzieć, dlaczego marszałek Czarzasty nigdy nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa, a pełnił różne funkcje” - podkreślił na antenie radiowej „Trójki” Bronisław Komorowski, były prezydent, wcześniej związany z Platformą Obywatelską.
Przypomnijmy, że na wczorajszej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego jednym z omawianych tematów była kwestia towarzysko-biznesowych kontaktów marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z Rosjanami. Ten temat pojawił się po publikacji „Gazety Polskiej” na temat kontaktów marszałka z Rosjanką Swietłaną Czestnych. Według Komorowskiego wspomniany temat nie powinien się jednak pojawić na RBN.
Nie, dlatego, że nie do tego jest powołana RBN, bardzo szerokie gremium, które jednak powinno zajmować się problemami stricte związanymi z bezpieczeństwem, obronnością
— mówił Komorowski.
Jednocześnie były prezydent przyznał jednak, że też chciałby wiedzieć, dlaczego Włodzimierz Czarzasty do tej pory nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa osobowego, dzięki czemu w przeszłości, jeszcze jako poseł, mógłby mieć dostęp do informacji z klauzulą „ściśle tajne”, co jest istotne z uwagi na fakt, że Czarzasty do niedawna zasiadał w sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.
Szczerze mówiąc, ja też chciałbym wiedzieć, dlaczego marszałek Czarzasty nigdy nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa, a pełnił różne funkcje
— powiedział Bronisław Komorowski.
„Mógłby pan marszałek to wytłumaczyć”
Mógłby pan marszałek to wytłumaczyć, dlaczego nie tylko wtedy, ale teraz też nie wypełnia żadnej ankiety. Byłoby prościej. Mogą być różne powody, nie te, które są sugerowane przez otoczenie pana prezydenta
— zaznaczył.
Ma jakieś powody, dla których takiej ankiety nie wypełniał w przeszłości, ale dzisiaj, kiedy nie wchodzi w grę żadne jego grillowanie przez obecne służby, które i tak go sprawdzają, myślę, że takie wypełnienie ankiety byłoby jednak jakimś rozwiązaniem tego węzła gordyjskiego
— ocenił były prezydent.
